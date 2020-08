Cargos contra empleado de Angelinos que proporcionaba drogas a Skaggs

El cuerpo de Skaggs, que murió a los 27 años, fue encontrado el 1 de julio de 2019, luego de que la Policía respondiera a un informe sobre un hombre inconsciente en una habitación de hotel en Southlake (Texas). EFE/ Etienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ago (EFE).- El ex director de comunicaciones de los Angelinos de Los Ángeles, Eric Kay, ha sido acusado por la Agencia Antidrogas de suministrar drogas ilegalmente al lanzador Tyler Skaggs, quien murió por una sobredosis en una habitación de hotel en el estado de Texas el año pasado.

El cuerpo de Skaggs, que murió a los 27 años, fue encontrado el 1 de julio de 2019, luego de que la Policía respondiera a un informe sobre un hombre inconsciente en una habitación de hotel en Southlake (Texas).

El lanzador fue declarado muerto en el lugar después de atragantarse con su vómito provocado por una mezcla de alcohol y los analgésicos fentanilo y oxicodona en su sistema, dijo la oficina del médico forense del Condadode Tarrant (Texas) en agosto pasado.

Kay fue arrestado en Fort Worth (Texas) e hizo su primera aparición el viernes en un tribunal federal, según Erin Nealy Cox, fiscal federal del Distrito Norte de Texas.

Kay ha sido acusado de posesión ilegal con la intención de distribuir una mezcla y una sustancia que contiene una cantidad detectable de fentanilo, una sustancia controlada.

Según la declaración jurada de la denuncia penal, Skaggs envió mensajes de texto a Kay el 30 de junio, pidiéndole que le llevara pastillas a su habitación de hotel.

Rusty Hardin, el abogado de Texas que representa a la familia de Skaggs, emitió una declaración después del arresto de Kay y su comparecencia ante el tribunal.

"La familia está profundamente desconsolada al saber que Tyler estaría vivo hoy si no fuera por una píldora que contiene fentanilo que fue proporcionada por el director de Comunicaciones de los Ángeles", dijo Hardin.

"Observamos que los Angelinos dicen que encargaron una investigación independiente que concluyó que nadie en la gerencia sabía que un empleado del equipo estaba suministrando drogas ilegales a Tyler. Animamos a los Angelinos a hacer público ese informe.

La autopsia de siete páginas mostró 38 nanogramos por mililitro de oxicodona, un medicamento opioide recetado para tratar el dolor intenso, y 3,8 nanogramos por mililitro de fentanilo, un analgésico altamente concentrado que es significativamente más fuerte que la oxicodona. También mostró un nivel de alcohol en sangre de 0,122%; El 0,08% se considera impedido legalmente.

Por su parte los Angelinos indicaron que "la Organización de los Angelinos ha cooperado plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas".

Agregan que "Además, para comprender de manera integral las circunstancias que llevaron a su muerte, contratamos a un ex fiscal federal para realizar una investigación independiente.

En el mismo documento indican que "Nos enteramos de que existía un comportamiento inaceptable que no era coherente con nuestro código de conducta y tomamos medidas para abordarlo".

Aseguran que "Nuestra investigación también confirmó que nadie en la gerencia estaba al tanto, o informado, de ningún empleado que proporcionaba opioides a ningún jugador, ni que Tyler estaba usando opioides".

Si es declarado culpable, Kay enfrenta hasta 20 años de prisión.