Anita Matamoros pregona su amor por David Salvador a los cuatro vientos

MADRID, 8 (CHANCE)



Todos sabemos que con la llegada del verano las temperaturas suben y esto nos hace subir a nuestras redes sociales fotografías de nuestros outfits veraniegos o de nuestros mejores posados en la playa o piscina. En esta ocasión no vamos a hablar de un posado, sino de una declaración de amor de lo más fogosa posible y la protagonista indiscutible es Anita Matamoros.



La hija de Kiko Matamoros ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram en la que la vemos besando apasionadamente a su chico, David Salvador en la piscina. Los dos están muy enamorados y son pocas las imágenes que cuelgan en sus redes sociales juntos, pero lo cierto es que cuando lo hacen, nos dejan con la boca abierta.



Y es que por si no fuera bastante con esta imagen en la que derrochan todo el amor que tienen, la hija de Makoke también ha colgado el vídeo de cómo se hizo la fotografía. Lo cierto es que Anita es toda una profesional en las redes sociales y sabe qué subir, y con este contenido no podemos decir otra que: ¡Qué envidia!



Esta imagen se publica en un momento muy complicado para Anita ya que, además de no tener relación con su padre, está aguantando todo lo que se está diciendo de ella y además, Kiko Matamoros está muy delicado de salud en estos momentos.