AMP.- Fútbol.- La Juventus se encomienda a Pirlo tras destituir a Sarri

Cambio en el banquillo del campeón italiano tras la eliminación en 'Champions'



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El mítico exjugador de la Juventus Andrea Pirlo ha sido elegido por el club como nuevo técnico, después de que este mismo sábado anunciaran la destitución de Maurizio Sarri, horas después de la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones.



"Andrea Pirlo firmó un contrato de dos años hasta el 30 de junio de 2022", dice el campeón italiano en su comunicado. La 'Juve' no tardó en elegir sucesor de Sarri, destituido por la mañana este sábado, y por la tarde ya tenía sustituto, un Pirlo que estaba al cargo del equipo Sub-23 de los de Turín.



Pirlo jugó cuatro temporadas, de 2011 a 2015, y ganó todo. El campeón del mundo en 2006 sustituye a un Sarri que triunfó en la Serie A, pero que no pudo con el Lyon en Champions. No terminó de convencer el extécnico del Chelsea, al mando de una 'Juve' más vulnerable que otros años a pesar de ganar su novena liga seguida.



"La Juventus Football Club anuncia que Maurizio Sarri ha sido relevado de su puesto como técnico del primer equipo. El club le agradece al entrenador haber escrito una nueva página de la historia de la Juventus, con el noveno 'Scudetto' consecutivo, la culminación de una historia personal que lo llevó a lo más alto del fútbol italiano", señaló el comunicado de la entidad transalpina.



El técnico napolitano, de 61 años, recaló en la 'Vecchia Signora' en junio de 2019 -tras desvincularse del Chelsea-, y en sus 50 partidos al frente del banquillo ha logrado 34 victorias, 9 empates y 7 derrotas. La eliminación del equipo este viernes a manos del Lyon, a pesar de la victoria en Turín (2-1) y por culpa del 1-0 de la ida, precipitó su despido.