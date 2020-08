Afganistán.- Los notables afganos se muestran partidarios "en principio" de liberar a los últimos presos talibán

13/04/2020 Abdulá Abdulá, en un acto en Kabul POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN TWITTER ABDULÁ ABDULÁ



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Los comités de negociación de la gran asamblea de notables de Afganistán, la Loya Jirga, han pedido este sábado la consolidación del alto el fuego entre los insurgentes talibán y el Gobierno antes de decidir sobre la liberación de los últimos 400 presos que exigen las milicias para comenzar las negociaciones con las autoridades, y sobre la que estos notables estarían, en principio, a favor.



"Hemos pedido que se observe un un alto el fuego incondicional antes de las conversaciones de paz interafganas", ha pedido el jefe del Alto Consejo para la Reconciliación y número dos del Gobierno afgano, Abdulá Abdulá, en declaraciones recogidas por Tolo News.



Los cincuenta comités han apoyado "en principio" la liberación de los 400 prisioneros restantes, los condenados por delito de sangre y terrorismo, pero todavía no existe una resolución firme al respecto, según Abdulá.



Los comités también han pedido al Gobierno que apoye firmemente las casi dos décadas de logros relacionados con los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, ha declarado Abdulá.



Este grupo de presos es parte de la lista entregada por los talibán a Estados Unidos tras la firma el 29 de febrero de su histórico acuerdo de paz, que contemplaba la liberación de 5.000 insurgentes y mil miembros de las fuerzas de seguridad de cara al inicio de conversaciones de paz.



Este proceso de liberaciones está siendo el principal obstáculo para el inicio de contactos debido a la negativa del Gobierno a aceptar la totalidad de la lista presentada por los talibán a Washington, dado que en dicho proceso de conversaciones no participó Kabul y no se siente obligado por sus conclusiones.