Accidente de avión en India deja más de una decena de muertos

Actualiza con nuevo balance, dos bebés muertos, testigos, detalles y declaración de primer ministro pakistaní ///Kozhikode, India, 7 Ago 2020 (AFP) - Al menos 17 personas murieron y otras 15 resultaron gravemente heridas este viernes cuando un avión comercial de la compañía Air India Express se salió de la pista al aterrizar en un aeropuerto del sur de India y se partió en dos, en medio de intensas lluvias.Un total de más de 100 personas resultaron heridas, informaron las autoridades.Según la compañía aérea, el Boeing 737 transportaba a 191 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, y cubría la ruta entre Dubái y la ciudad de Kozhikode, en el estado indio de Kerala.Al igual que decenas de otros aviones en las últimas semanas, éste repatriaba a indios bloqueados por la pandemia en el extranjero, sobre todo en los países del Golfo.El avión se salió de la pista y se precipitó por una pendiente con una altura de 10 metros, según el ministerio de Aviación.Imágenes de televisión mostraron parte del fuselaje destrozado, mientras los equipos de rescate trabajaban en la oscuridad y rociaban los restos del avión con agua. No había señales de incendio, pero las operaciones son complicadas debido a las lluvias.Seeram Sambasiva, un responsable de Kozhikode, indicó que 17 personas han muerto, entre ellas los dos pilotos.Según una lista de pacientes consultada por la AFP, dos bebés, uno de 10 meses y otro 18, figuran entre los fallecidos.Quince de los pasajeros regresaban después de haber perdido sus empleos, 12 debido a emergencias médicas y dos para casarse, según documentación del vuelo."Al menos 15 pasajeros están en estado crítico", declaró a la AFP Abdul Karim, un alto funcionario de la policía local."Tememos que el balance de víctimas se agrave. La operación de rescate ha terminado. Ahora estamos recogiendo y clasificando alrededor de la pista las pertenencias y los objetos de valor de las personas", añadió. - "Se partió en dos" - Según la agencia de regulación aeronáutica DGCA, el avión derrapó al final de la pista, "cayó en el valle y se partió en dos".Un portavoz de Air India Express declaró igualmente que el avión parecía haber rodado más allá de la pista. Medios de comunicación indios, basándose en datos de un sitio de seguimiento de aviones, afirmaron que el aparato destruido parecía haber intentado aterrizar dos veces. Varios supervivientes declararon a la televisión local que el avión no paraba de subir y bajar antes del aterrizaje."Los habitantes acudieron rápidamente al lugar después de oír el ruido", contó un socorrista. "La gente vino en coche, se enviaron mensajes por Whatsapp (...) de que se necesitaba ayuda". "Primero la gente llevó a los heridos al hospital en sus coches. Luego los servicios de emergencia tomaron el relevo", agregó.Un hombre describió cómo trató de trasladar a un bebé gravemente herido al hospital, pero no sobrevivió. "Si hubiera estado en una ambulancia, quizá hubiera podido salvarse", lamentó.La aerolínea precisó en un comunicado que "no se había informado de ningún incendio en el momento del aterrizaje" del avión, que transportaba 184 pasajeros, incluidos diez niños pequeños, dos pilotos y cinco miembros de tripulación de cabina.El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias en Twitter. "Tengo presente en mi pensamiento a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen rápido [...] las autoridades están en el lugar, dando toda la ayuda posible a las víctimas", escribió.El primer ministro pakistaní, Imran Khan, dijo estar triste por la "pérdida de vidas inocentes".El último accidente aéreo grave en India ocurrió en 2010, cuando un Boeing 737-800 de Air India Express, que volaba de Dubái a Mangalore, se salió de la pista y explotó, causando 158 muertos. Ocho personas sobrevivieron. Desde hace días caen lluvias torrenciales sobre Kerala. Al menos 15 personas, entre ellas dos niños, murieron el viernes en un deslizamiento de tierra provocado por los aguaceros.Los socorristas temen que unas 50 personas sigan atrapadas en los escombros de varias viviendas arrasadas por los deslizamientos de tierra.