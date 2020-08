"Acabar esta aventura ganando la Champions es nuestro sueño", dice Thiago Silva

"Acabar esta aventura con un título en la Liga de Campeones es nuestro sueño", afirmó en una entrevista a la AFP Thiago Silva, capitán del París Saint-Germain, antes del duelo de cuartos de final contra el Atalanta, el miércoles 12 de agosto en Lisboa.

Pregunta: El 50 aniversario de la fundación del París Saint-Germain coincide con el inicio de la 'Final 8' de la Champions. ¿Es el momento perfecto para ganarla, sabiendo además que usted estaría jugando sus últimos partidos con el club?

Respuesta: "Ese partido del 12 de agosto va a ser un día especial, no solamente para mí, también para el club. Todo el mundo que trabaja en el PSG espera que podamos festejar el aniversario del club con la clasificación. Para lograrlo tenemos que prepararnos bien para medirnos al Atalanta, un equipo que marca muchos goles y que trabaja mucho defensivamente. Sabemos que no será fácil, pero tenemos la calidad para hacer un buen partido".

P: Se le considera ya como el mejor defensa de la historia del PSG. ¿Piensa en cómo hacerlo todavía mejor llevando el trofeo de la Champions a París?

R: "Estar ocho años en París no es fácil. Si lo he hecho es porque he sido útil al equipo. Estoy muy contento con todo lo que he hecho aquí, con todo el respeto que me han dado los aficionados. ¡Es magnífico! Espero terminar esta aventura ganando la Liga de Campeones, es nuestro sueño".

P: Está en París desde 2012 y desde el inicio de los proyectos de los propietarios cataríes, por lo que ha vivido varias desilusiones europeas. ¿Sabría a culminación lograr ahora el título?

R: "Sí, exactamente, he visto todo aquí (...) Es un título muy importante, no únicamente para los jugadores, también para el club. Para los aficionados esto representaría algo increíble. Vine a París para vivir esta aventura, para este objetivo".

P: Tras Rai, Ricardo o Ronaldinho, usted es uno de los brasileños que han entrado en la leyenda del PSG. ¿Cómo explica esta historia de amor tan especial?

R: "Ah, ¡no es fácil explicar el amor! (sonrisa) Es como en el día a día con mi esposa, no puedo explicar el amor que siento por ella, ni el amor que ella tiene hacia mí. ¡Es así! A nosotros, los brasileños, nos gusta mucho el fútbol. Creo que a los parisinos también, sobre todo los jugadores que tienen una magia diferente. Espero que París continúe comprando jugadores brasileños para continuar con esta historia".

P: La gran noche ante el Borussia Dortmund (2-0 en la vuelta de octavos de final de Champions), el 11 de marzo a puerta cerrada en el Parque de los Príncipes, ¿marcó un antes y un después?

R: "Sí, creo que sí porque era un partido que había sido muy difícil allí (derrota del PSG por 2-1 en la ida en Alemania). Allí perdimos y empezamos a pensar de nuevo en todo lo que pasó el año pasado contra el Manchester United, en nuestras tres eliminaciones sucesivas antes de cuartos de final... Era difícil de digerir, pero sabíamos lo que queríamos hacer: regalar la clasificación a nuestros hinchas, aunque no estuvieran en el estadio. El partido no se gana cuando saltas al terreno de juego, sino en la semana de la preparación. Es lo que logramos en el partido de vuelta".

P: El PSG anunció que no desea renovar su contrato. Pese a ello, amplió dos meses para terminar la temporada con el club, al contrario que Edinson Cavani o Thomas Meunier. ¿Por qué?

R: "Las tres situaciones son un poco diferentes. No conozco el contexto de Meunier y Cavani, pero para mí era importante acabar la temporada porque desde hace ocho años estoy aquí, conozco bien al club y su objetivo. Conozco también al grupo y este año siento que hay una gran oportunidad de llegar hasta el final. El grupo, con muchas ganas y calidad, me ha dado esta impresión. Fuera de casa nos sentimos como una auténtica familia, es lo que te da confianza para continuar el camino con ellos. Si empiezo una misión, quiero intentar terminarla. Puedo ganar o perder, pero voy a esforzarme al máximo para terminar bien".

P: ¿Quién le gustaría que le sucediera como capitán del PSG?

R: "No soy yo el que decide. Pero creo que el club ha elegido ya a Marquinhos, el vicecapitán actualmente. He hablado ya con él de eso. Aunque solo tiene 26 años, tiene ya mucha experiencia. Sabe todo lo que tiene que hacer (...) Para ser vicecapitán, Presko (Presnel Kimpembe) tiene el perfil correcto, para acompañar a Marquinhos y continuar esta historia".

