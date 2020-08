122-100. Celtics se exhiben ante los campeones, que dan su peor imagen

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 7 ago (EFE).- El escolta Jaylen Brown anotó 20 puntos, el alero Jayson Tatum aportó otros 18 y los Celtics de Boston dominaron de principio a fin a los Raptors de Toronto a los que este viernes ganaron por paliza de 122-100 después de haber tenido hasta 40 tantos de ventaja.

El base Kemba Walker anotó 17 puntos en 23 minutos para los Celtics, quienes lideraron por 40 en un punto y mantuvieron viva la esperanza de alcanzar a los Raptors por el segundo puesto de la Conferencia Este y conseguir el título de la División Atlántico.

Boston también ganó la serie de la temporada contra Toronto, llevándose tres de los cuatro encuentros que ambos equipos han disputado.

El escolta Fred VanVleet anotó 13 tantos como líder encestador de los Raptors, que apenas recibieron 11 puntos que aportaron el base Kyle Lowry y el ala-pívot camerunés Pascal Siakam.

Los titulares de los Raptors, VanVleet, Lowry, Siakam, el pívot Marc Gasol y el alero inglés OG Anunoby, se combinaron para anotar sólo 16 de 45 tiros de campo, el 36 por ciento, y el 16% (3 de 19) de triples.

Gasol jugó 22 minutos en los que aportó seis puntos tras anotar 3 de 6 tiros de campo, falló los tres intentos de triples, y no fue a la línea de personal.

El jugador español si tuvo protagonismo dentro de la pintura al capturar nueve rebotes -ocho defensivos-, repartió cuatro asistencias, puso un tapón, perdió un balón y cometió tres faltas personales.

El mayor déficit de Toronto en sus primeros tres partidos que ha disputado en la burbuja de Orlando fue de seis puntos contra Los Angeles Lakers.

Los Raptors estaban detrás de Miami por tres, luego no estuvieron detrás de Orlando en ningún momento de su encuentro del miércoles.

Pero solo cinco minutos después de haberse iniciado el duelo con los Celtics, ya estaban abajo ocho puntos, y solo empeoraría a partir de ahí para los campeones defensores del título.

El mayor déficit que enfrentó Toronto esta temporada fue una desventaja de 30 puntos contra los Mavericks de Dallas, el pasado 22 de diciembre, un partido en el que al final los Raptors completaron la remontada y ganaron.

Los Celtics no permitieron que la historia de los Mavericks se repitiese con ellos y aunque los Raptors acortaron a 10 puntos la desventaja, al comienzo del tercer periodo, el equipo de Boston logró una racha de 36-12 en los últimos 9:39 del cuarto, que le aseguraron la victoria.

Estaba 91-57 entrando en el cuarto y ultimo periodo, y los Raptors fueron con suplentes el resto del camino.

La noche fue todavía más negativa para los Raptors al ver como el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka se marchó temprano en el cuarto después de recibir un golpe en la cara en un penetración que realizó el alero Gordon Hayward, de los Celtics.

Antes de retirarse del partido, Ibaka había aportado dos puntos tras anotar 1 de 9 tiros de campo, incluidos los cuatro intentos de triple que hizo, y no fue a la línea personal en los 14 minutos que jugó.

Ibaka si tuvo presencia en el juego interior con siete rebotes -cinco defensivos-, perdió un balón y cometió una falta personal.

Los Celtics disputarán los últimos tres partidos antes que lleguen los playoffs con Orlando, Memphis y Washington, todos ellos tienen marcas perdedoras y los Wizards ya están eliminados de la postemporada.

Mientras que los Raptors necesitan solo un triunfo en los cuatro partidos que le faltan disputar antes de los playoffs para conseguir llegar a los 50 por quinta temporada consecutiva.