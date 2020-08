Zidane: "Soy el entrenador del Madrid hasta que pase algo". EFE/EPA/Oli Scarff

Mánchester, 7 ago (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró en rueda de prensa que él es el técnico de los blancos "hasta que pase algo".

"Yo estoy aquí. Soy el entrenador del Madrid. Soy el entrenador del Madrid hasta que pase algo. No hay más preguntas que hacer en este sentido", apuntó el técnico francés tras perder en octavos de final contra el Manchester City.

"No podemos estar contentos, porque perdemos un partido y una clasificación. Hay que estar muy orgulloso de lo que hemos hecho en la temporada. Tuvimos nuestras oportunidades de marcar y nos ha faltado, sobre todo en la segunda parte, cuando estuvimos mejor", añadió.

Zidane no quiso explayarse en por qué decidió no dar minutos Vinicius Junior y afirmó que "en el momento de hacer los cambios, hoy han sido otros. Y ya está".

Para el balance de la temporada, en la que el Real Madrid conquistó la liga y la Supercopa de España, Zidane la calificó de "buena".

"Lo importante era darlo todo en el campo y es lo que hicimos, nos ha faltado algo, seguramente, pero hay que estar contentos".