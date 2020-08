Youssou N'Dour: "España y África no han trabajado juntos lo suficiente"

El músico senegalés Youssou N´Dour. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Dakar, 7 ago (EFE).- El cantante senegalés Youssou N'Dour, uno de los músicos africanos más famosos del mundo, cree que "España y África no han trabajado juntos lo suficiente" en la cultura y defiende la libre movilidad de los artistas como una "forma de paz".

"La cultura está en el principio y final de todo", sentencia N'Dour durante una entrevista con Efe en su casa de Dakar, situada frente al mar, en un salón de grandes ventanas y un sofá grisáceo en el que se acomoda frente a un inmenso televisor de plasma.

El cantante, que ha sido ministro de Cultura y Turismo y alcanzó en 1994 fama mundial por su canción "7 seconds" en un dueto con Neneh Cherry, es un icono popular por su compromiso social y sus negocios en Senegal, de cuya tradición y valores se nutre su música.

A sus 60 años, N'Dour explica a Efe con un tono pragmático cómo afronta la vida, en la que ve futuro, oportunidades y esperanza para el continente africano.

PREGUNTA: ¿Cómo está viviendo esta época de coronavirus?

RESPUESTA: La vivo como todo el mundo. Ha bloqueado todo, los desplazamientos. La música es siempre el encuentro con la gente, trabajar e intercambiar con ellos, es decir, es el "live" ("en directo"). Tienes que encerrarte en ti mismo para ver las posibilidades para seguir teniendo contacto con la gente, porque cuando no tenemos ese contacto, todo lo que es creación se va. Es una situación difícil, pero para mí, que desde que soy músico profesional es la primera vez que estoy cinco meses sin viajar, es un tiempo para la familia, nunca he pasado tanto tiempo con mis hijos.

P: Muchos senegaleses piensan que el virus no existe, ¿por qué cree que ocurre esto?

R: Somos un país donde la mayor parte de la población no ha ido a la escuela. Hay que comunicarse con ellos de una cierta manera para hacerles comprender que es una realidad. Creo que mucha gente ve esta realidad, muchos se dicen que están protegidos por ser jóvenes u otras consideraciones que hacen que tengan menos miedo, pero de otro lado está la vida económica. Tenemos una sociedad que vive en más de un 80 % de lo que se llama economía informal, gente que no tiene salario fijo, empresa fija y vive del día a día. Si a esa gente la bloqueas una semana, tienen tal presión que se enojan y no están de acuerdo, todo lo que ven es cómo poder trabajar.

"NO, PAPÁ. YO VOY A HACER MÚSICA DE MANERA SERIA"

P: Cuando mira a la juventud africana, que sufre tanto paro y se arriesga para llegar a Europa, ¿qué siente?

R: La gente va a Europa para trabajar y cubrir las necesidades de sus familias. Es verdaderamente un sacrificio lo que ellos hacen. En África, más del 65 % (de sus habitantes) tiene 25 años y no tiene trabajo, lo buscan en cualquier sitio y por eso se arriesgan, algo que yo no aliento. La juventud africana es hoy una juventud que siente que las cosas no se dan, se arrebatan. Vemos aumentar esa presión en todos los jóvenes que se manifiestan y están en contra de tal o tal cosa. Con esa juventud africana debemos comunicarnos bien para hacerles comprender que su futuro está en África y darles posibilidades para que puedan tener esperanza. De hecho, ese es el problema.

P: Los jóvenes escuchan a menudo que deben luchar por sus sueños, pero ¿está sobrevalorado soñar?

R: Creo que soñar es algo que mucha gente hace y hay quienes cumplen sus sueños. Pero yo quiero que se afronten las cosas tal como son. Mirar hacia nuestro continente, conocerlo y ver que si hay una oportunidad que falta aquí (en Senegal) podemos ir a buscarla a Camerún o Nigeria, etc. Es un continente de 1.300 millones de personas. Debemos, de verdad, mirar hacia el continente, hay soluciones en el continente.

P: Leí que prometió a su padre ser abogado o médico. Finalmente es un cantante mundialmente conocido. ¿Qué ocurrió con esa promesa?

R: De hecho, no le prometí eso a mi padre. Mi padre quería que fuera abogado o médico porque mi padre viene de un pueblo del centro de Senegal y vino a Dakar muy joven (...). Él no fue a la escuela y yo soy su primer hijo, su sueño es ver a su hijo continuar los estudios y ser abogado o médico porque en aquella época eran esos los oficios bien vistos, la gente tenía miedo de la música. Le dije a mi padre que quería dedicarme a la música, fue muy duro, pero le dije que no haría las cosas malas, drogas y esas cosas. No, papá, yo voy a hacer la música de manera seria, es mi pasión. Como él me asustó, yo tenía siempre (en mente) las palabras "¡presta atención!". Y cada vez que había varios caminos, pensaba en mi padre y eso me ha ayudado mucho.

P: Además de músico, también es un hombre de negocios, ¿por qué decidió entrar en este mundo?

R: Creo que simplemente todo el mundo que trabaja, o que tiene algo que funciona, gana dinero. Messi, Youssou N'Dour, Rihanna, Baaba Maal...Cuando lo tienes, ¿qué haces con él? Hay gente que compra casas, hay quienes compran coches, otros que hacen negocios en el extranjero. Yo veo mi país porque vivo aquí, lo veo y pienso que una gran parte de mi éxito viene de este país. Tengo que devolverlo y me focalizo en el empleo para estimularlo un poquito.

"EL ARTE AFRICANO ES NUESTRA VITRINA"

P: En 2012 intentó postularse como candidato a las elecciones presidenciales. ¿Se imagina siendo presidente de Senegal?

R: Sí. Fue un momento muy difícil que me empujó a presentarme. Dada mi experiencia, yo habría siempre trabajado con los mejores senegaleses para mantener el país intacto, los mejores en su dominio entre los mejores. Ese era mi proyecto al principio, no estar a derecha, izquierda o centro. Y si hubiera sido el caso, habría hablado con la gente que es muy representativa en Senegal y que tiene mucho bagaje y hubiéramos pensado juntos las mejores posibilidades para salir adelante.

P: En lugar de eso, fue ministro de Cultura y Turismo (2012-2013) ¿Cuáles eran sus prioridades?

R: Mi prioridad era la reforma. En los años 60 con nuestro primer presidente, Léopold Sédar Senghor, poeta, se promovió el arte para vender y presentar Senegal. Este trabajo se hizo a un nivel intelectual, de una manera extraordinaria. Entonces pensé, eso está hecho, ahora lo que yo busco es transformar las industrias creativas, es decir, partir de todo lo hecho con anterioridad y trabajar en el desarrollo industrial de la cultura, para la economía de la cultura. Hice todo un plan de la cultura y el turismo porque no se va a un país para vivir en un hotel, se va porque hay un evento, alguna cosa que buscamos y luego vamos al hotel. También miré hacia la cooperación, cómo podemos hacer para responder culturalmente y tener la libre circulación de los actores culturales, porque cuando los actores culturales viajan es una forma de paz, la cultura está en el principio y final de todo, todas las integraciones, todas las incomprensiones.

P: ¿Están la cultura y el arte africanos valorizados en África y el mundo?

R: Sí, creo que el valor del arte africano, en todo caso en el extranjero, está muy bien apreciado. Ahora, no son los artistas africanos quienes se benefician, son los intermediarios. También ocurre con la música, se convierte en mundial, pero tú sigues siendo local. ¿Cómo proteger esas obras para permitir a la persona que está en el origen ganar más que el que hace la transacción? Pienso que esto es importante, el arte africano es nuestra vitrina. Estas personas deben sentir este éxito, y no sucede en todos los casos.

"ESPAÑA ES LA PUERTA DE ÁFRICA"

P: Usted ha cantado con renombrado artistas españoles como Antonio Orozco o Antonio Carmona. ¿Cuál es su opinión de España?

R: Para mí, España es la puerta de África, desde España vemos África, así que hay una conexión natural. El flamenco tiene conexiones con África de un modo extraordinario, pero pienso que no hemos trabajado juntos lo suficiente. No hemos explotado esa zona que podía ser una cosa increíble. Me ha gustado mucho España musicalmente, pero creo que no hemos hecho suficiente entre África y España. Es algo que debemos reforzar, amplificar la cooperación cultural, hay posibilidades de trabajar. Y la gente piensa que las prioridades están en otra parte, pero es el fortalecimiento cultural el que nos hará conocer los países y sus poblaciones.

P: Este año han fallecido grandes músicos africanos, como el camerunés Manu Dibango o el guineano Mory Kanté. ¿Qué significa la pérdida de estos artistas para África y el mundo?

R: Pérdida de soplo. Veo el soplo de Manu Dibango, que ha soplado a través de todo el mundo. Manu es de los que nos han hecho amar el camino de la música, hemos sido músicos amados, pero cuando los mirábamos eran nuestras referencias. Era muy próximo a mí, es una gran pérdida para la música. Mory Kanté fue nuestra primera estrella con el éxito de "Yeke Yeke". Era alguien muy talentoso, estaba a la altura de James Brown. Todos esos músicos han trabajando tanto que su obra estará ahí siempre, es como si no hubieran muerto.

María Rodríguez