Yemen.- Mueren más de 20 civiles en bombardeos achacados a la coalición liderada por Arabia Saudí en el norte de Yemen

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Al menos 20 civiles murieron el jueves en una serie de bombardeos achacados a la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí en la provincia yemení de Al Jauf (norte), según han denunciado este viernes los huthis, que controlan la zona.



Las autoridades provinciales han señalado que al menos 22 personas han muerto y doce han resultado heridas en los bombardeos, ejecutados en el distrito de Jub al Saf, tal y como ha recogido la cadena de televisión Al Masirah, alineada con los rebeldes.



El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffiths, ha lamentado a través de su cuenta en la red social Twitter "un nuevo día triste en Yemen" y ha agregado que "los civiles siguen asumiendo el coste del conflicto".



"Condeno el bombardeo en Al Jauf que ha matado a numerosos civiles, incluidos muchos niños", ha dicho Griffiths, quien ha destacado además que "es necesario que se abra urgentemente una investigación transparente" en torno a los bombardeos.



Asimismo, ha recordado a las partes en conflicto que "tienen obligaciones bajo el Derecho Internacional de proteger a los civiles y a objetos civiles". "Seguimos trabajando con las partes para alcanzar un acuerdo de alto el fuego a nivel nacional. Los yemeníes merecen algo mejor que una vida en guerra perpetua", ha zanjado.



Por su parte, la coordinadora humanitaria de la ONU para Yemen, Lise Grande, ha criticado los "actos sin sentido de violencia contra los civiles" y ha resaltado que el bombardeo, en el que habrían muerto al menos nueve niños, es "totalmente inaceptable".



El ataque es el tercero en menos de un mes en causar numerosas víctimas civiles, tras la muerte de ocho civiles --incluidos siete niños-- en un bombardeo en la provincia de Hajja (noroeste) y la e once civiles en otro ataque el 15 de julio en Al Jauf.



"Tenemos que ser absolutamente claros sobre esto. La responsabilidad principal de una parte en un conflicto es hacer todo lo posible para proteger a los civiles y asegurar que tienen la ayuda necesaria para sobrevivir", ha recordado Grande.



A las condenas se ha sumado la organización no gubernamental Save the Children, que ha cifrado en siete los niños muertos en el bombardeo y ha manifestado que de esta forma ascienden a 17 los menores muertos en bombardeos perpetrados durante las últimas semanas en el país asiático.



"En menos de un mes han perdido la vida al menos 17 niños como resultado de ataques indiscriminados en Yemen", ha lamentado el director de la ONG en Yemen, Xavier Joubert, según un comunicado publicado por Save the Children a través de su página web.



YEMEN "MERECE PAZ"



De esta forma, ha incidido en que "es inaceptable que el mundo siga de brazos cruzados mientras niños mueren en su casa, jugando en las calles o simplemente yendo a la escuela". "En un momento en que Yemen lucha contra la pandemia de COVID-19 con unos recursos extremadamente limitados, las inundaciones están devastando zonas del país y miles de niños siguen pasando hambre, el foco deberían ser estos problemas, no combatir", ha argüido.



"Condenamos firmemente el ataque y pedimos a todas las partes en conflicto que respeten el Derecho Humanitario, garanticen acceso sin restricciones a los trabajadores humanitarios para que puedan ayudar a los que más lo necesitan y se adhieran a los llamamientos para un alto el fuego en estos momentos complicados", ha añadido.



Por último, Joubert ha hecho hincapié en que "la población de Yemen merece paz para poder reconstruir sus vidas rotas tras más de cinco años de conflicto", que han llevado a uno de los países más pobres del mundo a una situación crítica.



Los recientes bombardeos han sido ejecutados cerca de un mes después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, anunciara la retirada de la coalición de la 'lista negra' de partes que violan los derechos de los niños citando "un descenso significativo y sostenido" de las víctimas causadas por sus operaciones en Yemen.



Según los datos facilitados por Guterres, las operaciones de la coalición en Yemen mataron o mutilaron a 222 niños en Yemen en 2019, si bien apuntó a un descenso de estas cifras desde la firma del citado acuerdo en el mes de marzo de 2019. La decisión fue duramente criticada por los huthis.



Yemen suma ya seis años de guerra civil que enfrentan al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, apoyado por la coalición internacional, y los huthis, a los que respalda Irán. El conflicto armado ha sumido al que antes de los combates ya era el país más pobre del Golfo en la peor crisis humanitaria que hay en el mundo en estos momentos.