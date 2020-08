Yemen.- Bachelet se muestra "consternada" por las violaciones de DDHH contra periodistas en Yemen

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha mostrado este jueves "consternada" por el "alto número" de violaciones de los Derechos Humanos que sufren periodistas en Yemen, que incluyen asesinatos, desapariciones y sentencias de muerte.



Desde principios de abril, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado un asesinato, un secuestro, tres casos de arresto y detención arbitrarios, la condena a muerte de cuatro periodistas y el encarcelamiento de otros seis, además de tres agresiones físicas y amenazas de violencia física. Además, estas violaciones y abusos se cometen por todas las partes involucradas en el conflicto yemení.



"Los responsables de informar sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado y el consiguiente dolor y sufrimiento que soportan los civiles son ellos mismos blanco de ataques", ha lamentado Bachelet, que ha recordado que la de Yemen "se considera la mayor crisis humanitaria del mundo".



"Los periodistas están siendo atacados desde todos los frentes. Son asesinados, golpeados y desaparecidos; son acosados y amenazados; y son encarcelados y sentenciados a muerte por el mero hecho de tratar de arrojar luz sobre la brutalidad de esta crisis", ha agregado.



La oficina de Bachelet ha aludido al caso de cuatro periodistas condenados a muerte el 11 de abril por el Tribunal Penal Especializado por "publicar y escribir noticias, declaraciones, rumores falsos y maliciosos y propaganda con la intención de debilitar la defensa de la patria, debilitar la moral del pueblo yemení, sabotear la seguridad pública, sembrar el terror entre la población y perjudicar el interés del país". Oros seis fueron condenados a penas de prisión.



Además, durante los cinco años en los que estos periodistas han estado detenidos, se les han negado las visitas de sus familiares, el acceso a su abogado y a atención médica. También, se ha informado de que han sido torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tribunal ordenó posteriormente que los seis periodistas encarcelados fueran puestos en libertad, pero sólo ha salido uno de ellos.



Por otro lado, Naciones Unidas también se ha referido al asesinato de reportero gráfico Nabeel al Qitee, abatido a tiros frente a su casa por pistoleros no identificados en Dar Saad, en la gobernación de Adén.



DESDE 2015



Desde el comienzo del conflicto en marzo de 2015, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado 357 violaciones de los Derechos Humanos y abusos contra periodistas.



Se han producido 28 asesinatos, dos desapariciones forzadas, un secuestro, 45 agresiones físicas, 184 arrestos y detenciones arbitrarias, 16 amenazas de muerte o de violencia física contra periodistas, 24 incautaciones de organizaciones de medios de comunicación, 26 cierres de canales de televisión y empresas de prensa, 27 ataques a organizaciones de medios de comunicación y casas de periodistas y cuatro condenas a muerte impuestas a periodistas en violación de las normas internacionales de Derechos Humanos.



"La seguridad de los periodistas es esencial para los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos nosotros, y en el contexto de los conflictos armados desempeñan un papel fundamental para descubrir la verdad y hacer que las partes en el conflicto rindan cuentas públicamente", ha recordado Bachelet.



"Los periodistas también están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario como civiles. Los ataques contra ellos pueden equivaler a crímenes de guerra, y los responsables de esos crímenes deben ser llevados ante la justicia", ha avisado.



Bachelet, que ha insistido en que no se debe penalizar a los periodistas por el desempeño de sus actividades "legítimas", ha pedido a todas las partes involucradas en el conflicto de Yemen que liberen a los periodistas detenidos e investiguen y castiguen a los responsables de los ataques y amenazas contra los periodistas.



Además, ha instado a las autoridades a que dejen de lado las condenas a muerte impuestas a los cuatro periodistas de Saná y a que ordenen "inmediatamente" la liberación de los otros cinco periodistas que aún no habían sido puestos en libertad.