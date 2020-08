Un último castigo para el Chelsea y un trámite para el Bayern

EFE/EPA/M. DONATO / FC BAYERN MUNICH

Berlín/Londres, 7 ago (EFE).- No habrá mucha historia este sábado en Múnich donde se medirá un Bayern con más de pie y medio en cuartos de final contra un Chelsea en horas muy bajas y con la cabeza ya puesta en la temporada que viene.

El Bayern llega al duelo de vuelta contra el Chelsea con una renta cómoda tras haberse impuesto por 0-3 en la ida en Londres lo que se da una buena base para ratificar el pase a cuartos en la Allianz Arena de Múnich.

Desde que terminó la pausa forzada por la pandemia los bávaros se han mostrado intratables y han ganado todos sus compromisos. En la Liga de Campeones, desde que se inició la temporada, el Bayern viene sumando sus partidos por victorias.

La única duda puede surgir del hecho de que el Bayern no juega partidos oficiales desde el 4 de julio, cuando ganó la final de la Copa de Alemania, lo puede haber hecho que el equipo haya perdido ritmo.

De cara al duelo contra el Chelsea se procuró compensar eso con un amistoso ante el Olimpique Marseille, que los bávaros ganaron por 1-0 y en el que, pese a lo estrecho del marcador, fueron claros dominadores en todos los aspectos.

El entrenador, Hansi Flick, ha pedido plena concentración para el partido de mañana y rechazó entrar reflexiones sobre lo que puede pasar después si, como se espera, el Bayern pasa a cuartos.

"Primero tenemos que jugar contra el Chelsea. Sobre lo que vendrá después no pensamos ahora. Queremos jugar contra el Chelsea con la misma concentración que hemos tenido en los últimos veces y no dejar campo a duda alguna", dijo Flick en conferencia de prensa

En lo personal, el entrenador Hansi Flick tendrá que compensar la bajas de los franceses Benjamin Pavard, por una lesión de tobillo, que normalmente se desempeña como lateral derecho y Kingsley Coman, habitual extremo izquierdo del Bayern.

La baja de Pavard llevará probablemente a que Joshua Kimmich deje el centro del campo para cubrir el lateral derecho y a que la posición habitual de Kimmich la ocupe Thiago Alcántara.

Para la posición de Coman Flick tendrá que decidirse entre el croata Ivan Perisic y el brasileño Philipe Coutinho.

El Chelsea llega a este encuentro con lo justo y en un estado de ánimo muy bajo, tras la derrota en la final de la FA Cup ante el Arsenal. Los de Frank Lampard tienen una cantidad de bajas muy importante. Marcos Alonso está fuera por haber sido expulsado en la ida, Jorginho, por acumulación de tarjetas amarillas, Christian Pulisic, César Azpilicueta y Pedro Rodríguez se lesionaron contra los 'Gunners' y no llegan a tiempo para la remontada.

Frank Lampard tendrá que armar un once de circunstancias que campee el temporal y con el que terminar la temporada de una manera digna.

El Chelsea querrá que este sufrimiento termine cuanto antes y poder centrarse en la próxima campaña, donde las incorporaciones de Timo Werner y Hakim Ziyech ilusionan, mientras que el técnico inglés pide también un cambio en la portería, donde Kepa Arrizabalaga parece haber perdido completamente la confianza del técnico inglés.

Alineaciones probables:

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Coutinho o Perisic; y Lewandowski.

Chelsea: Caballero; Rudiger, Zouma, Christensen, James; Kante, Kovacic, Emerson; Mount, Giroud y Hudson-Odoi.

Árbitro: Ovidiuo Alin Hategan (Rumania)

Estadio: Allianz Arena de Múnich.

Hora de inicio: 21:00.