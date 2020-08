Trump enfrenta dificultad para ubicar a aliado al mando del BID

(Bloomberg) -- México pidió retrasar la elección de un nuevo presidente para un banco de desarrollo clave para América Latina en medio de la controversia causada por el esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tener un aliado cercano a la cabeza de la institución.

La Secretaría de Hacienda de México anunció el viernes su apoyo a un aplazamiento de la votación para escoger al próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, prevista para el próximo mes, y señaló que el tema requiere más diálogo para decidir el papel de la institución en medio de la pandemia global. La medida se produce después de que la Unión Europea y luego Chile manifestaran su apoyo a un retraso en la votación.

Posponer las elecciones sería un revés para Trump, quien en junio nominó a su principal asesor para América Latina, Mauricio Claver-Carone, como candidato para encabezar la institución con sede en Washington. Si bien Claver-Carone se presenta como un aire fresco para una institución que ha tenido solo cuatro presidentes en seis décadas, su potencial mandato también significaría romper la tradición tácita de que este importante banco sea encabezado por un latinoamericano.

La medida provocó críticas de políticos y exdiplomáticos de la región, incluido el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el colombiano Juan Manuel Santos, quien en junio escribió una carta en la que instaba a los países miembros a rechazar la nominación de EE.UU.

La declaración de México en Twitter no hace mención específica al candidato estadounidense y alude a la imposibilidad de los gobernadores del BID, como se conoce a la institución, para reunirse en persona. Su reunión anual de marzo se pospuso debido al virus. Si bien EE.UU. es el mayor accionista, con una participación de 30%, y tiene un veto de facto basado en los requisitos de quórum, quien gane la elección necesitará el apoyo de más de la mitad de los 28 países miembros de la región.

La pandemia de coronavirus ha aumentado la importancia del banco, ya que planea prestar miles de millones de dólares para ayudar a los países latinoamericanos a recuperarse.

Si Claver-Carone es elegido, Trump tendría a un aliado en el BID durante la próxima media década, incluso si Trump pierde en las elecciones de noviembre. EE.UU. aprovechó la oportunidad después de que las tres economías más grandes de América Latina no lograran ponerse de acuerdo sobre un candidato. Mientras que Argentina consiguió el apoyo de México para Gustavo Béliz, asesor del presidente Alberto Fernández, Brasil inicialmente planeaba presentar un candidato propio.

La decisión de México se conoce un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador viajara a Washington para reunirse con Trump, oficialmente para celebrar el inicio de un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, que fue ampliamente criticado en México después de que Trump pasara parte de su campaña de 2016 y parte de su tiempo en la presidencia atacando verbalmente al país y su gente.

