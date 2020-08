Tiroteo deja un muerto y al menos tres heridos en la capital de Nicaragua

Un tiroteo ocurrido este viernes en un barrio céntrico de la capital de Nicaragua dejó un muerto y al menos tres heridos, informaron paramédicos de la Cruz Roja. EFE/Archivo

Managua, 7 ago (EFE).- Un tiroteo ocurrido este viernes en un barrio céntrico de la capital de Nicaragua dejó un muerto y al menos tres heridos, informaron paramédicos de la Cruz Roja.

El tiroteo ocurrió cerca de las 07.30 horas local (13.30 GMT) frente a la puerta de una tienda de conveniencia ubicada en el barrio Bello Horizonte, en el norte de Managua, que se caracteriza por sus múltiples establecimientos comerciales.

Testigos del suceso identificaron al fallecido como Lesther Vallejos, de 38 años.

Hasta ahora la Policía de Nicaragua, cuyos agentes investigan el caso, no han brindado ningún reporte oficial, no obstante, medios del Gobierno informaron que la institución desconoce la identidad del agresor, quien huyó tras realizar los disparos.

Al menos dos personas fueron heridas en el cuello y otra en un hombro, durante el tiroteo, pero sus vidas no corren peligro, de acuerdo con el reporte de los paramédicos, quienes trasladaron a los lesionados al hospital Manolo Morales, de Managua.

La balacera ocurrió durante una discusión entre el agresor y su víctima principal, informaron algunos testigos.

Algunos nicaragüenses se quejaron en las redes sociales por lo que creen es el resultado de la liberación o excarcelación de miles de delincuentes comunes, que cada año realiza el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

En julio pasado el Ministerio de Gobernación informó de la excarcelación de 1.605 prisioneros, que se sumaron a otros 2.815 que habían tenido la misma suerte en mayo pasado, con motivo del "mes de las madres", y a 1.700 enviados a sus casas en abril, en el marco de la Semana Santa.

De los 6.120 reos que el Gobierno ha enviado a sus casas en lo que va del año, 6.119 habían sido condenados por diferentes crímenes y uno estaba clasificado por organismos humanitarios como "preso político".

En 2019, el Gobierno del presidente Ortega excarceló a 8.641 personas que habían cometido delitos, según datos oficiales.