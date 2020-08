Thalía, David Guetta y más artistas celebran diversidad con "Pa' la cultura"

La cantante mexicana Thalía posa a su llegada a la alfombra magenta de los premios Lo Nuestro en el American Airlines Arena de la ciudad de Miami (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera/ Archivo

México, 7 ago (EFE).- Los artistas latinos Manuel Turizo, Sofía Reyes, De La Ghetto, Zion & Lennox, Lalo Ebratt, Maejor, Abraham Mateo, Thalía y el francés David Guetta se mostraron felices de la presentación virtual de "Pa' la cultura" una canción conjunta para apoyar a los migrantes y celebrar la diversidad.

Este tema es el primer sencillo lanzado como parte de la iniciativa filantrópica "HUMAN (X)" creada por la incubadora de talentos NEON 16, MITH Media y el legendario ejecutivo musical Tommy Mottola, y trae sonidos llenos de fuerza y una letra de amor a la diversidad y a los latinos.

Durante una conferencia de prensa en línea, los artistas mostraron su ilusión por lanzar este sencillo, que, dijeron, es el principio de muchas otras grandes cosas que vendrán con "HUMAN (X)"

"Siento que lejos de dividirnos y pelear, la unión hace la fuerza y hoy más que nunca, nos estamos cuidando los unos a los otros (...) Creo que es momento de esperanza, de luz y de alegría porque hay mucha oscuridad en el mundo. Seamos la luz, seamos el cambio. Este es el primer proyecto de muchos que pueden venir en "HUMAN (X)", expresó Thalía.

El plan de los creadores del proyecto es utilizar su plataforma y la de los artistas participantes para abogar por causas que consideran de vital importancia y recaudar fondos para aportar su granito de arena a las mismas.

Todos los ingresos de la canción serán destinados al Fondo de la Red de Seguridad de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes de la organización para los jornaleros NDLON (National Day Laborer Organizing Network), para ayudar a los afectados por la pandemia de COVID-19.

A pesar del gran número de artistas implicados en la canción, lograron que se puedan percibir los estilos de cada uno de ellos y a la vez haya unicidad, algo que el DJ francés David Guetta valoró mucho al ver el resultado de "Pa' la cultura".

"Lo que más me ha fascinado es ver que todos los artistas han traído su mundo, eso es algo muy especial. El reto era que no pareciera un 'mashup' de varias canciones", dijo.

Con él coincidió el español Abraham Mateo, quien además añadió que con la mezcla de tanto estilos y nacionalidades se logró que el tema suene "global". "Es como un mapamundi musical", detalló.

Durante la conferencia de prensa en la que Sofía Reyes y Thalía aparecieron juntas (físicamente), apareció detrás de ellas Tommy Mottola, quien es esposo de Thalía además de uno de los impulsores de "Human (X)".

"Hoy es un gran día, este es uno de los proyectos más grandes en los que he estado, creo que esto enseña exactamente cómo son los latinos. Estoy muy feliz de que todos nos hayamos unido y sacado esta música", dijo.

