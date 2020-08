Tenis.-Tenis/US Open.- La ucraniana Elina Svitolina también se da de baja del US Open

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La tenista ucraniana Elina Svitolina, actual número cinco del mundo, también confirmó este viernes su baja para el próximo US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada que está programado del 31 de agosto al 13 de septiembre, por el temor a la actual situación con el coronavirus.



"Teniendo en cuenta todos los aspectos, he decidido no jugar el US Open 2020. Entiendo y respeto todos los esfuerzos que se están poniendo en marcha para que se celebre en un entorno seguro, pero todavía no me siento cómoda para viajar a los Estados Unidos sin poner a mi equipo y a mí misma en alto riesgo", señaló Svitolina en sus redes sociales, donde dio las gracias la USTA, los organizadores y la WTA "por dar a los jugadores la oportunidad de jugar y a los aficionados la de ver este gran evento".



La baja de Svitolina, semifinalista el año pasado en el 'grande' neoyorquino, se une a las ya conocidas de la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, y del español Rafa Nadal, actual campeón y número dos del mundo.