Tencent adelgaza US$45.00 millones en bolsa tras orden de Trump

(Bloomberg) -- Tencent Holdings Ltd. se derrumbó más del 10% en bolsa después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara una prohibición a WeChat y “transacciones” con la compañía, lo que amenazaba con sofocar su negocio global.

La mayor compañía de juegos y redes sociales de China perdió más US$45.000 millones en valor de mercado tras registrar la mayor caída desde octubre de 2011 en su negociación intradía. La orden ejecutiva, redactada vagamente, podría afectar no solo el uso de WeChat y WeChat Pay en EE.UU., también podría ampliarse a las relaciones comerciales con algunas de las mayores corporaciones de Estados Unidos.

Tencent se clasificó como el mayor editor de juegos del mundo por ingresos en 2019, según datos de Newzoo y colabora con líderes del sector de EE.UU. como Activision Blizzard Inc. y Electronics Arts Inc. También posee una gran participación en el productor de Fortnite Epic Games Inc. y es propietario del desarrollador de League of Legends, Riot Games Inc. Aunque hay cierta confusión sobre el alcance de la prohibición, en su forma más extrema evitaría que cualquier entidad estadounidense realice transacciones con Tencent, lo que congelaría a todos los efectos una actividad comercial de miles de millones de dólares.

La orden de Trump para WeChat se produjo después de una orden similar contra TikTok, el servicio de vídeo viral que la Casa Blanca acusa de poner en peligro la seguridad nacional, propiedad de ByteDance Ltd. Pero Tencent, como operador de WeChat, está en el corazón de las comunicaciones entre personas y empresas dentro de China y en el extranjero.

“La prohibición de WeChat tendría consecuencias porque prácticamente cerraría la comunicación entre Estados Unidos y China”, dijo Graham Webster, miembro de China Digital Economy Fellow en el grupo de expertos New America. “Existen problemas reales de datos, privacidad y seguridad, pero van mucho más allá de estas dos aplicaciones chinas, y estas órdenes simplemente enmarañan los problemas reales en una política de teatro. “

Nota Original:Tencent Plunges $45 Billion After Trump’s WeChat Ban (1)

