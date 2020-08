Svitolina y Bertens tampoco participarán en el Abierto de EE.UU. por la COVID-19

Fotografía tomada el pasado 14 de julio en la que se registró a la tenista holandesa Kiki Bertens, en Berlín (Alemania). EFE/Omer Messinger/Archivo

Nueva York, 7 ago (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina, número 5 del mundo, y la holandesa Kiki Bertens, séptima, no participarán en el Abierto de Tenis de EE.UU., anunció este viernes la organización, que tampoco cuenta ya con la campeona australiana Ashleigh Barty ni con el último campeón del torneo, el español Rafael Nadal.

Svitolina comunicó en sus redes sociales que no se siente "cómoda viajando a EE.UU." por el "alto riesgo" de contagio pese a los esfuerzos de la Asociación de Tenis estadounidense (USTA) para que se celebre el torneo de manera segura, mientras que Bertens citó los problemas que le generaría hacer una cuarentena de 14 días a su vuelta a Europa.

La USTA también indicó que se ha retirado del Grand Slam, programado entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, la checa Barbora Krejcikova, número 8 de la WTA.

Las tres bajas del 'top ten' femenino se producen después de que Barty, número 1 de la WTA, anunciara hace una semana que no acudirá a Nueva York para participar en los torneos, hablando claramente de su miedo a una infección por COVID-19.

El US Open también acusa la ausencia de varios campeones masculinos en su cuadro principal: la de Nadal, número 2 de la ATPl, que anunció recientemente que no participará por la situación sanitaria; el australiano Nick Kyrgios, número 40, que citó el mismo motivo; y el suizo Roger Federer, número 4, debido a una operación de rodilla.