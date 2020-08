04/08/2020 Sonia Ferrer confirma, con una apasionada fotografía, su relación con Pablo Nieto. MADRID, 7 (CHANCE) Sonia Ferrer y Pablo Nieto se han convertido, ya oficialmente, en una de las parejas del verano. La presencia de la presentadora en un homenaje a Ángel Nieto en Ibiza desató todos unos rumores que los protagonistas preferían no confirmar ni desmentir. Sin embargo, después de verlos juntos en varias ocasiones durante la última semana, ahora la periodista ha decidido dar un paso adelante y gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está del hijo del mítico motociclista. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Sonia Ferrer y Pablo Nieto se han convertido, ya oficialmente, en una de las parejas del verano. La presencia de la presentadora en un homenaje a Ángel Nieto en Ibiza desató todos unos rumores que los protagonistas preferían no confirmar ni desmentir. Sin embargo, después de verlos juntos en varias ocasiones durante la última semana, ahora la periodista ha decidido dar un paso adelante y gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está del hijo del mítico motociclista.



Ha sido en su cuenta de Instagram, donde Sonia acaba de publicar una instantánea que no deja lugar a dudas. Y como ella misma asegura en el texto que acompaña a la fotografía, "hay imágenes que cómo algunas personas y momentos, no necesitan filtros, ni retoques, ni mejoras @pablonieto22 #couplegoals".



La primera imagen que Sonia Ferrer publica con su nuevo novio no puede ser más romántica y explícita. La presentadora y el ex motociclista se besan apasionadamente mientras él la coge en brazos en una lancha, con el Pantano de San Juan, al atardecer, de fondo. ¿Se os ocurre alguna escena más romántica?



A nosotros no. Y si algo deja claro es que Sonia está completamente enamorada de Pablo Nieto, con quien protagoniza uno de los romances sorpresa de este raro verano. Nos encanta el amor y nos encanta ver a la presentadora y al hijo de Ángel Nieto tan felices. ¡Enhorabuena pareja!