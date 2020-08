Siguen los despidos en los medios de comunicación por crisis del coronavirus

A pesar del interés de los lectores por la información en tiempos de coronavirus, los despidos, las medidas de desempleo parcial y los recortes salariales de los directivos se han multiplicado en los medios de comunicación, con un mercado publicitario que se derrumba.

Primeras víctimas en la prensa

En el Reino Unido, el Guardian anunció 180 despidos, y la revista The Economist, 90.

En Estados Unidos, el grupo Conde Nast (Vogue, Wired o el New Yorker) informó del despido de unos 100 empleados sobre 6.000. Vox Media (The Verge, New York Magazine) despedirá a 72, o sea la mayoría de los que se encuentran en desempleo parcial. El New York Times ha despedido a 68 empleados de sus equipos de venta.

El grupo familiar McClatchy, que publica unos 20 periódicos, como el Miami Herald, fue vendido a un fondo de inversión, Chatham, tras ser declarado en suspensión de pagos.

Desde el comienzo de la crisis, más de 36.000 empleados de los medios de comunicación estadounidenses, cuyo número de efectivos ya se había recortado en los últimos años, se han visto afectados por recortes de costos, según un análisis del New York Times.

En todo el país, unos 50 medios locales, a veces centenarios, cerraron, según una lista actualizada por la página web Poynter.

En Francia, el diario regional La Marseillaise, que ya era frágil, se halla en liquidación judicial tras el confinamiento.

Le Parisien prevé suprimir 30 puestos y sus ediciones departamentales. El periódico L'Equipe prevé tres años de pérdidas y pidió a sus empleados que recortaran sus salarios y los días de descanso (RTT, recuperación del tiempo de trabajo).

Después de la liquidación de Paris-Normandie, su comprador belga, el grupo Rossel, anunció que suprimiría una cuarta parte de los efectivos, es decir 60 puestos.

El comprador de Paris-Turf también planea despedir a unos 100 empleados del grupo hípico. El nuevo propietario de la revista Grazia ha anunciado la supresión de 31 puestos.

La web en cámara lenta

La información en línea tampoco atraviesa su mejor momento. El grupo Vice Media planea despedir a 55 empleados en Estados Unidos y 100 a nivel internacional, según una circular enviada por la directora del grupo a los empleados, revelada por medios estadounidenses.

Más allá de la crisis sanitaria, la ejecutiva acusó a los GAFA, los gigantes de internet, de ser una "amenaza" para la información en línea y de tomar "no solo una porción más grande del pastel, sino todo el pastel", lo que conlleva la pérdida de decenas de miles de empleos en el periodismo.

El sitio web de información y entretenimiento Buzzfeed, que anunció a finales de marzo recortes salariales del 5 al 25% dependiendo del nivel de ingresos, también pondrá fin a su cobertura de la actualidad en el Reino Unido y Australia, tras haber abandonado ya la de Francia.

Para algunos, la crisis es una oportunidad para acelerar la transición a un modelo económico basado en suscripciones, más estable. Es el caso del sitio de información económica estadounidense Quartz, cuyo propietario anunció el despido de alrededor del 40% de los efectivos, principalmente en la gestión de la publicidad.

Despidos en el sector audiovisual

El sector audiovisual también ha optado por despidos ante los primeros efectos de la crisis sanitaria.

En el Reino Unido, la BBC ha anunciado que suprimirá 520 puestos de un total de 6.000 empleados, sobre todo en sus programas regionales.

Los periodistas cubrirán menos temas y trabajarán en equipos centralizados en lugar de dedicarse a un programa en particular, precisó la directora de la información de la BBC.

En Estados Unidos, NBCUniversal ha recortado un 20% los salarios más altos. Y el gigante ViacomCBS planea despedir al 10% de sus 35.000 empleados, en la producción de televisión, pero también en sus parques de atracciones, según Bloomberg.

En Francia, BFMTV/RMC ha anunciado un plan social que tiene como objetivo reducir a la mitad el uso de trabajadores temporales, freelancers y consultores.

