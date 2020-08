Renuncia vicepresidente del órgano electoral de Venezuela =(Fotos archivo+Video)= Caracas, 6 Ago 2020 (AFP) - El vicepresidente del órgano electoral de Venezuela renunció este jueves alegando razones personales, cuando faltan cuatro meses para las votaciones parlamentarias del 6 de diciembre, que serán boicoteadas por el grueso de la oposición que las denuncia como "un fraude"."A partir de hoy renuncio a mi cargo como rector principal y como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral" (CNE), dijo Rafael Simón Jiménez.El actual directorio del CNE fue designado el pasado 12 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró una "omisión" del Parlamento -único poder controlado por la oposición en Venezueña- en su atribución de escoger las autoridades comiciales.La unicameral Asamblea Nacional tildó de "ilegal" el nombramiento de la nueva directiva, presidida por Indira Alfonzo, una exmagistrada del TSJ sancionada por Canadá. Por ello, una treintena de partidos opositores se niegan a participar en los comicios legislativos, lo que dejará el camino libre al chavismo para recuperar la mayoría de la cámara tras un aplastante triunfo opositor en diciembre de 2015.Desde la jefatura del Parlamento, el opositor Juan Guaidó reclamó en enero de 2019 la presidencia encargada de Venezuela con reconocimiento de medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos.Jiménez declaró a la AFP que "venía meditando hace mucho tiempo" su renuncia debido a posturas propias incompatibles con la condición de "equilibrio" y de "ecuanimidad" requerida en un rector del CNE."Me he encontrado con que mis opiniones (políticas) han creado escozor y han creado reacciones unas veces en el gobierno, unas veces en la oposición", confirmó vía telefónica.Versiones de prensa han asomado la posibilidad de que Jiménez se postule como candidato a diputado. "Es una eventualidad", pero "no es la motivación" de la renuncia, aseveró."Uno para postularse necesita quién lo postule, hasta ahora no tengo ningún tipo de oferta", expresó, aunque dijo estar "dispuesto" a considerarlo si surgiera una propuesta.El martes, el principal diplomático de la administración de Donald Trump para asuntos venezolanos, Elliott Abrams, dijo esperar que los países que reconocen a Guaidó sigan haciéndolo incluso si queda al margen de las elecciones legislativas.atm-mbj/erc/lda