Puerto Rico celebra las primarias para noviembre condicionadas por el COVID-19

Imagen de archivo en la que un ciudadano vota en una urna. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 7 ago (EFE).- Unas primarias condicionadas por la COVID-19, que puede disuadir a muchos puertorriqueños de votar, determinarán a los candidatos de los dos principales partidos para las elecciones de noviembre con pronóstico ajustado y que destacan porque es la primera vez que el Partido Popular Democrático (PPD) recurre a esta fórmula.

Un total de 2,3 millones puertorriqueños podrán votar este domingo en unas primarias que muchos temen que por la enfermedad se conviertan en las de menos afluencia de la historia, muy por debajo de las 627.832 personas que lo hicieron en 2016.

Al temor a la COVID-19 se suma la situación de la entidad organizadora de los comicios, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), acusada de falta de fondos y de retraso en hacer llegar las papeletas.

Los seguidores del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) están convocados para elegir a los candidatos para los puestos a gobernador, legisladores de la Cámara de Representantes, del Senado y alcaldes.

Los electores no tendrán que escoger a su candidato a representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington -sin voto-, ya que al no haber más que un candidato repite por el PNP la actual titular del cargo, Jenniffer González, mientras que por el PPD tampoco se presentó contrincante para Aníbal Acevedo Vilá, quien fue gobernador (2005-2009).

ATENCIÓN POR EL CANDIDATO DEL PNP

A pesar de que por vez primera en la historia el PPD celebra primarias, la atención mediática se centra en quién será el candidato del gobernante PNP, si la actual gobernadora, Wanda Vázquez, o el que fuera representante de la isla ante el Congreso (2009-2017), el abogado Pedro Pierluisi.

El analista político Hiram Guadalupe señaló a Efe que ve muy cerrada la disputa entre los dos contendientes del PNP.

Guadalupe dijo que, en su opinión, Vázquez se puede beneficiar en la medida que más gente acuda a votar el domingo, mientras que si las personas se quedan en casa podría ser más positivo para Pierluisi, un hombre de la estructura del PNP.

Indicó que la actual gobernadora recogió tras sustituir por mandato constitucional a Ricardo Rosselló el pasado verano tras su salida por el escándalo del "chat", "una estructura heredada", lo que le ha provocado problemas con personas de la antigua administración.

Sostuvo que además ha sufrido una campaña de descrédito puesta en marcha por los grandes intereses del PNP y los principales actores económicos de Puerto Rico, lo que, sin duda, puede afectar a los resultados del domingo.

Pierluisi, por contra, "representa a los grandes intereses económicos del país" y fue quien promovió que se instaurara una Junta de Supervisión Fiscal en la isla, para, matizó Guadalupe, defender los intereses de los tenedores de deuda de Puerto Rico.

Dijo que habrá que ver cómo la gente valora además el que la actual gobernadora esté bajo el punto de mira del Panel Fiscal Especial Independiente, responsable de investigar a funcionarios públicos, por el despido de la que fue su secretaria de Justicia, un asunto que probablemente ha erosionado su imagen.

PIERLUISI CON MÁS APOYOS DE ALCALDES

Según medios locales, Pierluisi Urrutia tiene el apoyo de 23 de los alcaldes afiliados al PNP, frente a los sólo siete de la gobernadora.

En cuanto al opositor PPD, Guadalupe subrayó que la sorpresa es, precisamente, que haya primarias, algo inédito, de las que saldrá el candidato a gobernador entre el anterior presidente del Senado Eduardo Bhatia, la mediática alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y Carlos Delgado, exvicepresidente del PPD y antiguo secretario de esa formación.

"La votación será muy ajustada", dijo sobre una cita que se espera cuente con 200.000 electores.

A la complicada situación por la que atraviesa el país a causa de la COVID-19 se suma la de la CEE, cuyo presidente, Juan Ernesto Dávila, confirmó esta semana que a días de la cita todavía no se disponía de las papeletas necesarias para este proceso electoral.

Las palabras de Dávila llegan solo días después de la atropellada primera fase de las primarias, celebrada el pasado fin de semana, cuando el PNP realizó el proceso del voto adelantado y de los enfermos sin capacidad para desplazarse a los centros de votación con retrasos y la denuncia de falta de papeletas.

El PPD comienza este viernes la primaria para las candidaturas de gobernador, escaños legislativos y alcaldías con el voto de 8.766 electores a domicilio (enfermos y con problemas de movilidad).

Además, cerca de 4.000 presos comenzaron a ejercer su derecho hoy en diferentes cárceles del país.

El sábado votarán otros 3.900 electores que solicitaron voto adelantado y la elección culmina el domingo con la votación general.

La votación se celebrará desde las 8:00 de la mañana hora local hasta las 4:00 de la tarde en una cita para la que se han inscrito unos 87.000 nuevos electores y que contará con un total de 1.509 puntos para depositar el voto.