PRINCIPALES NOTICIAS

LÍBANO EXPLOSIONES: Macron reclama en Beirut una investigación internacional y "cambios"

VIRUS SALUD: EEUU levanta advertencia de viajes por pandemia, mientras Europa impone nuevas restricciones

-- LÍBANO EXPLOSIONES

BEIRUT:

Macron reclama en Beirut una investigación internacional y "cambios"

El presidente francés Emmanuel Macron reclamó el jueves en Beirut una investigación internacional tras la devastadora explosión en la capital libanesa y pidió un "profundo cambio" por parte de las autoridades del país, a quienes la hastiada población acusa de incompetencia y corrupción .

Por GAMAL-GABRIEL y Valérie LEROUX

(Líbano explosión diplomacia, Nota Central, Actualización, 800 palabras - Ya transmitida)

INFOGRAFÍA, FOTOS, VIDEO

BEIRUT:

"¿Estado? ¿Qué Estado?" Los libaneses, solidarios, pero furiosos

En la zona de bares de Beirut, cientos de jóvenes libaneses, escoba en mano, barren los escombros tras las explosiones que devastaron a la ciudad, sin esperar una operación de limpieza del Estado, que consideran inepto.

Por Dylan COLLINS

(Líbano explosión social seguridad, Reportaje, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

BEIRUT:

El impacto político de las explosiones del Líbano

La doble explosión que ha devastado Beirut y de una violencia inédita en la historia del Líbano viene a fragilizar aún más un poder muy cuestionado, en un país extremadamente polarizado y en crisis.

Por Acil TABBARA

(Líbano explosión política seguridad, Preguntas Respuestas, 600 palabras - Ya transmitidas)

PARIS:

Para el presidente de MSF, la crisis sanitaria en Beirut es "similar" a la de la guerra civil

La ONG Médicos Sin Fronteras teme una crisis humanitaria en el Líbano comparable a aquellas vividas durante la guerra civil, dijo a la AFP su presidente, el franco-libanés Mego Terzian.

Por Daphne ROUSSEAU

(Líbano ayuda explosión seguridad ONG Francia accidente, Entrevista, 400 palabras - Ya transmitida)

-- VIRUS SALUD

WASHINGTON:

El mundo supera los 19 millones de contagios de covid-19 y los decesos abruman a América

Un millón de casos en África, 19 millones en todo el mundo, más de 2.000 muertes en un día en Estados Unidos y México superando el umbral de 50.000 decesos. La escalada de la pandemia de coronavirus empuja a muchos países a endurecer restricciones y medidas sanitarias.

Por Alina DIESTE con las oficinas de la AFP en el mundo

(Mundo virus salud epidemia, Nota Central, 700 palabras - 02H30 GMT)

PARÍS:

La inmunidad a la covid-19, un misterio que aún debe ser descifrado

¿Es posible estar protegido contra la covid-19 a pesar de un test serológico negativo o aún sin haber tenido jamás esta enfermedad? Una inmunidad aún poco conocida, basada en otros mecanismos que no sean los anticuerpos, podría tal vez frenar la epidemia, esperan los investigadores, aunque por ahora esto es solo una teoría.

Por Paul RICARD

(Pandemia enfermedad medicina epidemia virus salud, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

WASHINGTON:

Lo que sabemos de los niños y la covid-19 (y lo que aún ignoramos)

Los comentarios del presidente Donald Trump de que los niños son "casi inmunes" a la covid-19 y sus sistemas inmunológicos son "mucho más fuertes contra ella", llevaron a Facebook a censurar el video del mandatario estadounidense por desinformación.

Por Ivan Couronne

(EEUU pandemia epidemia niños virus salud ciencias, Enfoque, 870 palabras - Ya transmitida)

MONTEVIDEO:

La pandemia deja a la Amazonia más frágil que nunca

Incendios, agricultura intensiva, extracción minera y petrolera, ocupaciones ilegales de tierras: la pandemia de covid-19 ha agravado todos los males de la Amazonia y está causando estragos entre sus principales defensores, los indígenas.

Por Tupac POINTU

(Latam medioambiente agricultura indígenas bosques, Crónica, 1.650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

MÉXICO:

México supera los 50.000 fallecidos por covid-19 con un oscuro panorama económico

México superó este jueves los 50.000 muertos por covid-19, una cifra mayor a las previsiones del gobierno, que lidia con críticas al manejo de la pandemia y con una fuerte crisis económica.

Por Yussel GONZALEZ

(México pandemia salud virus economía, Actualización Enfoque, 660 palabras - Ya transmitido)

BUENOS AIRES:

Curas villeros, hombres orquesta en los barrios pobres de Buenos Aires

Acompañan en el dolor, resuelven urgencias, escuchan quejas, reúnen donaciones, organizan la ayuda. Afincados en los barrios marginados de Buenos Aires, los curas villeros son verdaderos directores de orquesta de la solidaridad y su rol creció tanto como las carencias en medio de la pandemia.

(Argentina pobreza epidemia pandemia virus católico-romano religión, Reportaje, 780 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

SAO PAULO:

Un Brasil sin brújula llega a las 100.000 muertes por covid-19

Brasil entra a su sexto mes de pandemia a punto de contabilizar 100.000 muertos y sin perspectiva de salir de la tragedia, que algunos ven como una previsible consecuencia de la falta de liderazgo nacional para enfrentarla.

Por Paula RAMÓN

(Brasil salud pandemia política, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

RIO DE JANEIRO:

Brasil puede llegar a 200.000 muertos por covid-19 en octubre (experto)

Brasil se aproxima a los 100.000 muertos por el nuevo coronavirus y, de mantenerse el ritmo actual, ese balance se duplicará hacia mediados de octubre, adverte Domingos Alves, especialista en estadísticas relacionadas con la pandemia.

(Brasil epidemia virus salud pandemia, Preguntas Respuestas, 530 palabras - Ya transmitidas)

FOTOS ARCHIVO

RIO DE JANEIRO:

Una madre de duelo ayuda a las víctimas del coronavirus en Brasil

El nuevo coronavirus irrumpió en la vida de Regina Evaristo tan inesperadamente como en el resto de Brasil. Un día su hijo Alan era un enfermero, generoso y lleno de vida, al día siguiente estaba enfermo y 15 días después falleció.

(Brasil pandemia virus salud sociedad, Semblanza, 700 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

SULEIMANIYA, Irak:

La pandemia de coronavirus asesta un golpe a los especuladores en Irak

En el Kurdistán y en las ciudades santas chiítas de Irak, el cambio de dólares por riales iraníes era un buen negocio hasta que el nuevo coronavirus y el cierre de las fronteras con Irán asestaron un golpe a los especuladores.

Por Shwan NAWZAD

(Irak EEUU virus salud pandemia economía conflicto política Irán, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

MONTEVIDEO:

Montevideo levanta el telón: primera capital de la región en abrir sus grandes teatros

Montevideo se convirtió este jueves en la primera capital latinoamericana en reabrir sus grandes salas de teatro, con una función del coro nacional que reunió a más de 400 espectadores.

Por Gabriela VAZ

(Uruguay teatro cultura música salud pandemia virus, Enfoque, 530 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

-- AMÉRICA

LIMA:

Vizcarra nombra a exmilitar como jefe de gabinete ante crisis política en Perú

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, designó el jueves como jefe de su gabinete al general retirado Walter Martos, quien era ministro de Defensa, para superar un choque con el Congreso en medio de un rebrote de la pandemia.

Por Luis Jaime CISNEROS

(Perú política parlamento salud virus pandemia epidemia, Nota, 670 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Futuro embajador de EEUU para Venezuela pide más sanciones para quienes operan con Maduro

El futuro embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, dijo el jueves que Washington debe seguir sancionando a los "malos actores" que operan con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, entre los que mencionó a sus aliados en Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía.

Por Alina DIESTE

(EEUU Venezuela diplomacia sanción Rusia China Cuba Irán Turquía, Nota, 600 palabras - Ya transmitida)

NUEVA YORK:

Justicia de Nueva York busca disolver poderosa asociación proarmas por fraude

El estado de Nueva York anunció el jueves que presentó una acción judicial contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) y su líder Wayne LaPierre por fraude financiero y conducta inapropiada, con el objetivo de disolver el grupo de lobby conservador.

Por Paul HANDLEY

(EEUU armas cabildeo NRA criminalidad política, Actualización Nota, 700 palabras - Ya transmitida)

LA PAZ:

Bolivia celebra la independencia en medio de pandemia y pugna política

Bolivia conmemoró el jueves el aniversario de su independencia en medio de la pandemia y de una pugna política que impidió que la presidenta interina derechista, Jeanine Áñez, entregara su primer mensaje anual ante el Congreso.

Por José Arturo CÁRDENAS

(política elecciones pandemia epidemia virus, Nota, 670 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

SAN FRANCISCO:

Twitter y Facebook dan batalla para reducir la manipulación electoral

Twitter y Facebook anunciaron el jueves medidas para frustrar los esfuerzos por engañar o dividir a los votantes, en momentos en que Estados Unidos se acerca a una polémica elección presidencial.

Por Glenn CHAPMAN con Rob Lever en Washington

(informática IT internet medios política elecciones EEUU, Nota, 580 palabras - Ya transmitida)

-- EUROPA

FRÁNCFORT, Alemania:

Procesan en Alemania a tres exmiembros del directorio de Audi por el "dieselgate"

Tres ex miembros del directorio de Audi y un ex alto responsable de esa marca fueron procesados en Alemania, acusados de "fraude" en el marco del escándalo de los motores diésel manipulados, que no termina de sacudir a la industria automotiz del país.

Por Florian CAZERES

(Alemania automóvil juicio contaminación investigación policía, Nota Central, 550 palabras - Ya transmitida)

ATENAS:

Musulmanes de Atenas temen retraso en mezquita tras reconversión de Santa Sofía

En Atenas, la única capital europea sin mezquita, los musulmanes temen que la reconversión de la antigua basílica de Santa Sofía en Estambul retrase aún más la inauguración de su templo oficial de rezo, prevista en otoño tras múltiples aplazamientos.

Por Marina RAFENBERG

(Grecia religión islam mezquita Turquía, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO ARCHIVO

MADRID:

Juan Carlos se exilió para salvar una monarquía española ya frágil y desgastada

Perseguido por un escándalo de corrupción, el rey emérito Juan Carlos I marchó al exilio para intentar salvar la imagen de la Corona española, una institución de todas maneras frágil y con popularidad mermada, aunque blindada en la Constitución.

Por Diego URDANETA

(España monarquía política sociedad constitución, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO, VIDEO ARCHIVO

-- ASIA

HIROSHIMA, Japón:

Japón conmemora los 75 años de la primera bomba atómica en Hiroshima

Japón conmemoró este jueves el primer ataque nuclear de la historia, cometido hace 75 años, el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, en un contexto particular debido a la pandemia de coronavirus que obligó a limitar los homenajes a las víctimas.

Por Kyoko HASEGAWA con Philip FONG en HIroshima

(Japón EEUU diplomacia guerra Hiroshima nuclear Nagasaki ceremonia, Nota Central, 650 palabras - Ya transmitida)

INFOGRAFÍA, FOTOS, VIDEO, LIVE VIDEO

PEKÍN:

Los múltiples frentes entre China y EEUU bajo la era Trump

La situación en Hong Kong, el coronavirus, Taiwán, Huawei, los uigures... Los motivos de enfrentamiento entre China y Estados Unidos abundan desde la llegada al poder de Donald Trump a fines de 2016.

(EEUU China diplomacia pandemia enfermedad epidemia telecomunicaciones espionaje virus salud, Recuadro, 850 palabras - Ya transmitido)

SRINAGAR, India:

Un año negro en la cachemira india

El año transcurrido en la Cachemira india fue especialmente sombrío: ha sido despojada de su autonomía por Nueva Delhi, la economía está en ruinas y es escenario de una sangrienta campaña contra la insurgencia.

Por Parvaiz BUKHARI

(India conflicto política disturbios, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

COLOMBO:

La alianza de los hermanos Rajapaksa gana las legislativas en Sri Lanka

La alianza de los hermanos Rajapaksa, en el poder en Sri Lanka, ganó dos tercios de los escaños en las elecciones legislativas, una victoria sin precedentes que debería permitirles enmendar la Constitución y reforzar su poder.

(SriLanka elecciones, Nota-Central, 450 palabras - 03h00 GMT)

FOTOS

-- ECONOMÍA

RÍO DE JANEIRO:

Desempleo sube al 13,3% en Brasil por la pandemia, récord en tres años

La tasa de desempleo en Brasil subió al 13,3% en el trimestre abril-junio, según cifras oficiales divulgadas este jueves que dan cuenta de una pérdida de 8,9 millones de puestos de trabajo en el período, debido a la pandemia de covid-19.

Por Eugenia LOGIURATTO

(Brasil desempleo pandemia, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO, INFOGRAFÍA

WASHINGTON:

Trump vuelve a imponer aranceles al aluminio canadiense

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá nuevamente aranceles de 10% al aluminio canadiense a partir del 16 de agosto, con el argumento de que Canadá "se aprovecha" de Estados Unidos.

(EEUU Canadá tarifas metales comercio política TMEC México aranceles, Nota, 750 palabtas - Ya transmitida)

NUEVA YORK:

Nuevo récord para el Nasdaq que supera los 11.000 puntos

Wall Street terminó en positivo el jueves impulsada por los gigantes de Internet y cifras mejores de lo previsto en el frente laboral, y el Nasdaq superó los 11.000 puntos para incribir un nuevo récord.

(EEUU valores mercados bolsa, Nota, 400 palabras Ya transmitida)

SANTIAGO:

CEPAL proyecta caída de 23% de exportaciones en América Latina y el Caribe por pandemia

El comercio internacional de América Latina y el Caribe podría caer 23% en 2020 por el impacto de la pandemia de coronavirus, que también provocará un retroceso en las importaciones de la región, concluyó la CEPAL en un informe divulgado este jueves.

(exportaciones Latam pandemia salud Caribe CEPAL ONU, Nota, 450 palabras, Ya transmitida)

INFOGRAFIA

LONDRES:

El Banco de Inglaterra, menos pesimista en sus previsiones para 2020

El Banco de Inglaterra publicó este jueves previsiones económicas para 2020, menos pesimistas que en mayo, y decidió mantener su política monetaria hasta que no haya una "prueba clara" de recuperación.

Por Kevin TRUBLET

(GB economía virus salud, Nota Central, 500 palabras - Ya transmitida)

-- SOCIEDAD

ROMA:

Curado de covid-19, Plácido Domingo vuelve a negar cualquier acoso sexual

El cantante de ópera español Plácido Domingo, que se contagió de coronavirus y ya está recuperado, aseguró en una entrevista a la prensa italiana que nunca abusó de nadie a pesar de haber sido acusado de acoso sexual en Estados Unidos en 2019.

Por Hervé BAR

(Italia España EEUU ópera cultura acoso mujeres, Nota Central, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

PONT-AVEN, Francia:

El chef estrella Christian Le Squer vive la pandemia en Bretaña, su tierra natal

Acompañados por el murmullo del agua, las arañas de mar y langostas en salsas sofisticadas se pueden degustar en un molino del siglo XV en Pont-Aven (oeste de Francia). Al igual que Paul Gauguin, el chef estrella Christian Le Squer ha anclado en lo más profundo de Bretaña, su tierra natal.

Por Olga NEDBAEVA

(Francia restaurante gastronomía epidemia turismo pintura gente, Reportaje, 550 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

PARIS:

La moda vuelve a lo real con un desfile de Louis Vuitton en Shanghái

Ha sido en China donde la moda hizo su gran regreso "como antes": este jueves Louis Vuitton mostró su colección masculina frente a un público sin mascarillas en los muelles de Shanghai, tras dejar a los 'fashionistas' hambrientos en julio en París, durante la semana virtual de la moda.

Por Olga NEDBAEVA

(Francia China moda lujo, Nota Central, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

zm-mar/mis/bc/lda/rsr