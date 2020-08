Presidente libanés habla de "negligencia" o de "un misil" como causas de explosión

SHOTLIST BAABDA, LÍBANO7 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: TELE LIBANRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. SOUNDBITE 1 - Michel Aoun, Lebanese President (hombre, Arabic, 15 seg.): "I personally asked the French President (Emmanuel Macron) to provide us with satellite images if they have any so we can determine if there were planes or missiles." 2. SOUNDBITE 2 - Michel Aoun, presidente de Líbano (hombre, árabe, 30 seg.): "Hubo una falta de conciencia o negligencia a la hora de hacer los procedimientos necesarios para que no pasara lo que pasó. Podría haber sido un accidente debido a negligencia o interferencia extranjera, con un misil o bomba." BEIRUT, LÍBANO7 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 3. Plano general depósitos de almacenamiento destruidos en puerto de Beirut4. Plano medio depósitos de almacenamiento destruidos en puerto de Beirut5. Plano general depósitos de almacenamiento destruidos en puerto de Beirut6. Travelling daños en puerto de Beirut7. Plano medio destrucción en puerto de Beirut8. Plano medio depósitos de almacenamiento destruidos en puerto de Beirut9. Plano medio depósitos de almacenamiento destruidos en puerto de Beirut BAABDA, LÍBANO7 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: TELE LIBANRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 10. SOUNDBITE 3 - Michel Aoun, Lebanese President (hombre, Arabic, 18 seg.): "We are reconsidering our system, which is built on consensus, because it is paralysed and incapable of swiftly executing decisions, which have to be consensual and go through several authorities." ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ Presidente libanés habla de "negligencia" o de "un misil" como causas de la explosiónBeirut, 7 Ago 2020 (AFP) - El presidente de Líbano, Michel Aoun, afirmó este viernes que la terrible explosión en el puerto de Beirut se debió "a la negligencia" o a "una intervención exterior", mencionando la hipótesis de "un misil"."Es posible que esto haya sido causado por la negligencia o por una acción exterior, con un misil o una bomba", declaró el jefe de Estado, durante una entrevista con periodistas, tres días después de la catástrofe.at/tgg/bfi/af-mis/pc ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Presidente de Líbano considera necesario revisar un sistema político "paralizado"Beirut, 7 Ago 2020 (AFP) - El presidente de Líbano, Michel Aoun, consideró necesario este viernes revisar un régimen político "paralizado", un día después de la visita de su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien pidió a los dirigentes "cambiar el sistema"."Nos enfrentamos a una revisión de nuestro sistema basado en el consenso porque está paralizado y no permite tomar decisiones que puedan aplicarse rápidamente: deben ser consensuadas y pasar por varias autoridades", estimó el presidente, criticado por una gran parte de libaneses, aún más tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut.lar/tgg/on/af/mis/pc ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ El presidente libanés rechaza una investigación internacional sobre la explosión en BeirutBeirut, 7 Ago 2020 (AFP) - El presidente de Líbano, Michel Aoun, rechazó este viernes cualquier tipo de investigación internacional sobre la explosión en el puerto de Beirut, que dejó más de 150 muertos, al considerar que "diluiría la verdad". Consultado por un periodista si estaba en contra de una investigación internacional, Aoun respondió "por supuesto", estimando que "diluiría la verdad". El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a Beirut el jueves, pidió una investigación internacional "transparente".lar/at/bfi/mis/pc