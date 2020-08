Portaltic.-xCloud y Stadia no llegarán a iPhone y iPad porque Apple no puede revisar los videojuegos uno por uno

07/08/2020 Stadia POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE OFICIAL



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Apple ha confirmado que no permitirá el lanzamiento de servicios de 'streaming' de videojuegos, como las actuales Google Stadia o Microsoft xCloud, en la App Store, su plataforma oficial de 'software' para móviles iPhones y tabletas iPad, debido a que no cumplen su normativa, que requiere revisar todos los videojuegos uno por uno.



"Antes de que aparezcan en nuestra tienda en línea, todas las aplicaciones son revisadas con los mismos principios para proteger a los consumidores garantizar condiciones iguales y justas para los desarrolladores", como ha asegurado un portavoz de la compañía estadounidense a Business Insider.



Esta semana, Microsoft anunció el lanzamiento de su plataforma de streaming de videojuegos Project xCloud como parte de la suscripción Game Pass Ultimate, que permite jugar a títulos de Xbox y PC en la nube sin necesidad de consola y que desde el 15 de septiembre podrá usarse en dispositivos Android, pero no en iOS ni en iPadOS, los sistemas de iPhone y iPad, respectivamente.



Lo mismo sucedió con Stadia, la plataforma de videojuegos en 'streaming' de Google que se encuentra disponible en España desde noviembre del pasado año. Su aplicación para móviles solo está disponible actualmente para Android, pero no para los sistemas de Apple.



Tanto Stadia como xCloud y otras apps de streaming como Nvidia GeForce Now proporcionan un catálogo de videojuegos conjunto al que es posible jugar en 'streaming'. Los nuevos lanzamientos y las compras no tienen lugar por separado, sino dentro de la misma plataforma.



Este aspecto entra en conflicto con las políticas de Apple y de la App Store, que establece "pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión y aparecer en gráficos y búsquedas", como asegura la compañía.