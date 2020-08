Portaltic.-Twitter identificará con etiquetas las cuentas de gobernantes y medios estatales en algunos países

07/08/2020 Etiquetas para identificar a gobernantes en Twitter. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITTER OFICIAL



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Twitter ha añadido un nuevo tipo de etiquetas para que sea más fácil identificar a las cuentas de gobernantes y de medios de comunicación pertenecientes al Estado, y ya ha comenzado a aplicarlas en cinco países (Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia).



Las nuevas etiquetas se muestran bajo el nombre de perfil de la cuenta, y especifican que se trata de una 'cuenta del Gobierno' o de un 'medio afiliado al Estado' y del país al que pertenecen, como ha informado Twitter en un comunicado.



En el caso de los gobernantes, las etiquetas para "gobernantes clave, incluyendo ministros de asuntos exteriores, entidades institucionales, embajadores, portavoces oficiales y líderes diplomáticos".



No obstante, no se incluirán las etiquetas en los perfiles personales en Twitter de jefes de Estado y presidentes de Gobierno, porque estas ya están públicamente reconocidas, pero sí se mostrarán en las cuentas de sus gabinetes.



Asimismo, las nuevas etiquetas se aplicarán también para identificar los medios de comunicación pertenecientes al Estado, así como a sus redactores jefe y a sus miembros veteranos. Desde el año pasado, este tipo de cuentas no pueden pagar anuncios en la plataforma.



Twitter ha anunciado que estas etiquetas se añadirán inicialmente en los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. La compañía tiene planes de extender la función a otros países en el futuro.



Las cuentas que sean etiquetadas serán informadas antes para que puedan apelar en caso de no estar de acuerdo con la decisión de la plataforma.