Portaltic.-TikTok valora el veto de EEUU como "un precedente peligroso para la libertad de expresión"

MADRID, 7 (Portaltic/EP)



La red social de vídeos musicales TikTok ha respondido a la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe "cualquier" transacción con la empresa, y la ha calificado como "un precedente peligroso para la libertad de expresión y los mercados abiertos".



TikTok ha criticado que esta medida tomada por Estados Unidos, que le impediría seguir funcionando en este país en 45 días, se base en "informes sin citar" y en "miedos no justificados" a campañas de desinformación, como recoge en un comunicado la plataforma propiedad de la china Bytedance.



La red social defiende que a pesar de haber intentado proponer "una solución constructiva" a las preocupaciones de Estados Unidos, la Administración de Trump "no ha prestado atención a los hechos" y ha actuado "sin seguir los procesos legales habituales".



Trump ya avisó a principios de esta semana que su Gobierno prohibirá TikTok a partir del 15 de septiembre si no alcanza un acuerdo de venta sobre sus operaciones en Estados Unidos antes de esa fecha.



Microsoft confirmó el domingo su interés en adquirir parte de TikTok, algo que el presidente valoró de forma positiva. El presidente ya anunció el viernes que prohibiría TikTok usando poderes económicos de emergencia o una orden ejecutiva, aunque no proporcionó más detalles al respecto.



Por su parte, TikTok, con 100 millones de usuarios en Estados Unidos, ha anunciado que "perseguirá todos los remedios disponibles" para que haya un "trato justo" para la compañía y sus usuarios, y no descarta recurrir a los tribunales estadounidenses.



INFORMES NO CITADOS



La orden ejecutiva firmada por Trump argumenta su decisión de vetar TikTok en informes que apuntan a que la recolección de datos que lleva a cabo la aplicación permitiría acciones como "rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, construir expedientes de información personal para el chantaje y realizar espionaje corporativo".



La red social ha denunciado que este medida se base en lo que la empresa china considera como "informes sin citar" y en "miedos o justificados" a campañas de desinformación.



TikTok también ha valorado la recopilación de datos que lleva a cabo su aplicación como "habitual en la industria" de apps móviles en todo el mundo.



"Queremos dejar claro que TikTok nunca ha compartido datos de los usuarios con el Gobierno de China, ni ha censurado contenidos a petición suya", han asegurado en la red social de vídeos musicales.



En este sentido, el pasado mes de marzo TikTok anunció la creación de un 'Centro de Transparencia' en su sede en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, para permitir que "expertos externos" puedan examinar y verificar el trabajo de los miembros de su equipo.