Portaltic.-Facebook Gaming se lanza para iOS tras 4 meses de rechazos y sin la función de jugar a videojuegos

MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Facebook ha lanzado este viernes su plataforma de 'streaming' de videojuegos Facebook Gaming para móviles con sistema iOS, cuatro meses después de su lanzamiento para Android debido a que fue rechazada inicialmente por Apple, y sin la función de jugar a videojuegos para cumplir con las políticas de la App Store.



Facebook Gaming llegó a Android el mes de abril, y se trata de una aplicación que permite a los usuarios ver y crear emisiones de partidas de videojuegos en 'streaming', así como jugar directamente a algunos títulos.



Este último aspecto ha resultado conflictivo para la llegada de la aplicación a la App Store -la plataforma oficial de software de Apple para iOS-, en la que ya se encuentra disponible después cuatro meses de rechazos por parte de Apple.



No obstante, Facebook se ha visto obligada a "eliminar completamente la función de jugar a videojuegos para obtener la aprobación de Apple", como ha asegurado la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, en declaraciones a The Verge.



Facebook Gaming inclumple las normativas de la App Store debido a que es una plataforma que incluye videojuegos a nivel interno, por lo que Apple no puede revisarlos de manera individual.



Se trata del mismo problema que ha impedido la llegada a iOS de las plataformas de streaming de videojuegos xCloud de Microsoft y Stadia de Google, como ha admitido la propia compañía de Cupertino.



La falta de la función de videojuegos de Facebook Gaming implica que "los usuarios de iOS tendrán una experiencia inferior que lo s que utilicen Android", ha lamentado Sandberg, que ha asegurado que Facebook cuenta con una comunidad de 380 millones personas que juegan a videojuegos en la red social cada mes.