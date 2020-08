Peruano Reynoso recupera al colombiano Angulo para duelo ante el Guadalajara

El jugador de Puebla Brayan Angulo en el estadio Akron, en la ciudad de Guadalajara (México). EFE/Archivo

Puebla (México), 7 ago (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Puebla, recuperó al lateral colombiano Brayan Angulo para el duelo ante las Chivas de Guadalajara, en la tercera jornada del Apertura 2020 del fútbol mexicano, nombrado por la Liga MX como torneo Guardianes.

"Brayan Angulo ya se encuentra recuperado del desgarre que tuvo en el bíceps femoral del muslo derecho", explicó el Puebla en comunicado en el que también reportó el alta del delantero Santiago Ormeño, quien sufrió un esguince en la rodilla derecha en la primera jornada contra Mazatlán FC.

Con estos jugadores, Reynoso cuenta con plantilla completa para visitar a las Chivas el sábado y a los Tigres UANL el próximo martes.

Angulo, surgido del América de Cali de su país, no participa con el Puebla desde el pasado 29 de octubre de 2019, en el Apertura de aquella temporada.

El antiguo jugador del Granada y el Rayo Vallecano españoles, era un fijo en el once de Reynoso y ahora será importante su incorporación a una equipo que basa su juego en la solidez defensiva.

En 80 duelos con el Puebla, al que llegó en el Apertura 2017, Angulo suma seis goles y cuatro asistencias.

La recuperación de Ormeño también ayudará a Reynoso, debido a que el delantero marcó uno de los goles con los que el Puebla derrotó 1-4 al Mazatlán FC en la primera jornada.

Ormeño, de 26 años, no ha sido regular en el esquema del peruano, sin embargo, respondió a la confianza de Reynoso en su primer partido como titular en el Apertura.

El Puebla llega al duelo en contra de Chivas ubicado en la cuarta posición con cuatro unidades, a dos del líder América, por lo que una victoria significaría aspirar a los dos primeros puestos de la clasificación.

El equipo de Reynoso ha permitido dos goles en el mismo número de encuentros y ha anotado cinco, entre los líderes en defensiva y ofensiva.

Además de la victoria contra Mazatlán en la primera fecha, el Puebla firmó un sufrido empate 1-1 ante Cruz Azul en la segunda jornada.