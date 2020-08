Paula Echevarría cumple 43 años más enamorada que nunca

MADRID, 5 (CHANCE)



Paula Echevarría cumple 43 años en su mejor momento personal. Atrás quedaron aquellos años en los que la actriz estaba sumergida en una vorágine de emociones que no le dejaban vivir la realidad con naturalidad y escapar de la tormenta en la que vivía. Ahora, vive felizmente enamorada de Miguel Torres y disfrutando de su hija a la que adora. No hay más que ver sus redes sociales para ver la sonrisa que tiene de oreja a oreja y es que, a pesar del año tan complicado que estamos viviendo, tiene la suerte de vivir muy bien acompañada.



Este verano, la pareja ha disfrutado de unos días en la tierra natal de Paula Echevarría donde hemos podido ver alguna fotografía de cómo se lo han pasado con los amigos de toda la vida de la actriz. Por supuesto, también han pasado tiempo con la familia de la influencer, en la que Miguel ya está muy integrado y es uno más.



Ahora, la pareja está disfrutando de unos días en Marbella donde están paseando todos los días su amor. Lo cierto es que no pueden mostrarse más enamorados, fruto de ello las instantáneas que nos dejan en redes sociales donde podemos ver el amor tan grande que sienten ambos.



Aunque ahora mismo no tiene ningún proyecto laboral, Paula Echevarría espera ansiosa a que llegue septiembre para ponerse manos a la obra con su trabajo. Ya sabemos que la actriz es toda una profesional de la interpretación y desea volver a sumergirse en la piel de un personaje. Mientras tanto, vive feliz por haber encaminado de nuevo su vida a lo que siempre ha querido, priorizando en su felicidad.



Y es que hace poco, Miguel Torres colgó una fotografía con Paula Echevarría inmortalizando un atardecer con la que se nos ha caído la baba. No pueden estar más enamorados y fruto de ello es el la declaración de amor que hizo el futbolista a su pareja: "Mi vida, mi TODO". Un año más juntos, los dos tortolitos seguro que celebran el cumpleaños de la actriz por todo lo alto.