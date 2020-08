Paraguay registra cinco muertes, el mayor número de víctimas en un día

Los contagios se han disparado además hasta los 6.735 tras el registro de 315 positivos de hoy, sobre un total de 1.455 muestras, según el reporte de la cartera sanitaria. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 6 ago (EFE).- El ministerio de Salud informó este jueves de la muerte de cinco personas por coronavirus, el mayor numero de fallecimientos registrado en un mismo día desde que apareció la pandemia en el país, de unos siete millones de habitantes, y donde se eleva a 66 el total de decesos.

Los contagios se han disparado además hasta los 6.735 tras el registro de 315 positivos de hoy, sobre un total de 1.455 muestras, según el reporte de la cartera sanitaria.

Los fallecidos son tres hombres de 73, 58 y 68 años y dos mujeres de 80 y 51 años, todos ellos hospitalizados.

Tres de las víctimas estaban internadas en Ciudad del Este, capital de Alto Paraná, el departamento que más casos acumula del país sudamericano.

De hecho, más de la mitad de los contagios registrados hoy proceden de este territorio vecino con Brasil y centro neurálgico del comercio fronterizo.

El Ejecutivo decretó la semana pasada el retorno de ese departamento a la fase más dura de la cuarentena como medida de freno a la propagación del coronavirus.

Sin embargo levantó las restricciones a la actividad de los comercios, restringiendo la misma a una determinada franja horaria, tras las protestas en Ciudad del Este, que desembocaron en quemas de vehículos y más de 50 detenidos.

LA CURVA DE AGOSTO

Las autoridades sanitarias ya advirtieron de que agosto puede seguir la curva de julio, mes en el que se registraron 32 muertes, el más letal desde que en marzo se detectó el primer caso.

A día de hoy los internados por coronavirus suman 66, y 23 de ellos se encuentran en terapia intensiva, de acuerdo con el Ministerio.

El propio Gobierno reconoce que sistema sanitario público no está capacitado para contener un expansión a gran escala de la enfermedad.

La estrategia del Gobierno se centró desde el comienzo de la emergencia sanitaria en el aislamiento social a través de una cuarentena en fases.

Y de aprovisionarse de respiradores, camas de terapia intensiva y otros insumos de necesidad, y destinando unos 500 millones de dólares al Ministerio de Salud.

Sin embargo, las primeras licitaciones que se hicieron por la vía de urgencia resultaron fallidas al descubrirse que esos materiales no reunían los requisitos exigidos.

Lo que causó el accionar de la Fiscalía, con imputaciones a los responsables de las empresas oferentes, y también críticas al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, por no haber detectado a tiempo esas irregularidades.