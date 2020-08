O.Próximo.- Israel ataca posiciones de Hamás en Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el territorio palestino.



"Los terroristas en Gaza han estado lanzando globos incendiarios hacia Israel durante todo el día. En respuesta, nuestros aviones han atacado infraestructura subterránea de Hamás en Gaza", informaron las IDF a última hora del jueves.



"No dejaremos que Hamás aterrorice a civiles israelíes", remacharon. En la misma línea se ha expresado el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz. "Por si las organizaciones terroristas no lo han entendido aún: Si desafiáis a Israel, pagaréis el precio", ha dicho.



Las autoridades palestinas, citadas por la prensa local, han precisado que el ataque israelí ha alcanzado unas instalaciones de las Brigadas Al Qassam, la rama militar de Hamás, en la ciudad de Beit Lahia.



Las fuerzas israelíes están en máxima alerta, no tanto por los incidentes en la frontera con Gaza, como por la escalada de tensión en los límites con Siria y Líbano. Este mismo viernes, las FDI han informado de que las sirenas han sonado en el norte de Israel anticipando un posible ataque, aunque finalmente han aclarado que era una falsa alarma.