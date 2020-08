Nakagami vuelve a sorprender a sus rivales

El piloto japonés de MotoGP Takaaki Nakagami. EFE/ Román Ríos/Archivo

Madrid, 7 ago (EFE).- El japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) volvió a sorprender a todos sus rivales al ser el más rápido en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno.

Nakagami marcó un mejor tiempo de 1:57.353 con apenas once milésimas de segundo de ventaja sobre el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) y 39 milésimas respecto a Pol Espargaró (KTM RC 16), primer líder sólido de la sesión.

En apenas seis minutos ya se produjo la primera nota negativa de la sesión al irse por los suelos el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo en la clasificación provisional del mundial, en la curva trece del trazado, sin que el piloto sufriese daños pero si su moto, hacia la que fue corriendo para parar el motor y evitar que éste sufriese más daños que los inherentes a la caída.

Viñales regresó a su taller ayudado primero por las asistencias del circuito y después por los técnicos de su propio equipo, sin siquiera intentar arrancar la moto, cuando en pista mandaba otro español, Pol Espargaró, al manillar de la KTM RC 16 con 1:57.392.

El español tiene que mantener un control muy estricto del uso de sus motores pues en apenas dos carreras ya ha tenido que montar los cinco motores con los que cuentan para toda la temporada en sus motos, lo que en un futuro no muy lejano podría generar problemas a todos los pilotos de Yamaha.

Con todo Maverick Viñales consiguió el segundo mejor tiempo en esos minutos iniciales de la competición, en tanto que al líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), le costaba algo más coger el ritmo y era noveno por entonces, justo por delante de un Alex Rins (Suzuki GSX RR) que realizó tres tandas de pruebas para valorar la recuperación general de su lesión en el hombro.

Espargaró se consolidó en esa primera plaza que aparentemente no podía quitarle ninguno de sus rivales hasta que llegó Joan Mir (Suzuki GSX RR) que marcó un mejor tiempo personal a menos de dos minutos para el final de 1:57.364 que relegaba al de KTM a la segunda posición, por delante del surafricano Brad Binder, también piloto de una de las KTM RC 16, aunque éste bajó a la decimosexta plaza al ser anulada su vuelta rápida por exceder los límites del trazado checo.

A todos ellos les superó el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), quien con la ausencia de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda le han dejado sus referencias de puesta a punto y el piloto nipón reconoce que cambiando su estilo de pilotar y adaptándose a esos datos ha sido capaz de mejorar su rendimiento, lo que también plasmó en la tabla de tiempos al situarse líder con 1:57.353, que ya nadie pudo rebajar.

Con Mir y Pol Espargaró tras el japonés y en las primeras posiciones, la primera Ducati fue la del francés Johann Zarco, en la cuarta plaza, por delante de la Yamaha de Maverick Viñales y la Desmosedici GP20 del italiano Andrea Dovizioso.

Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) acabó en la octava posición, el líder del mundial Fabio Quartararo decimotercero, por detrás de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Alex Rins (Suzuki GSX RR) y ya con Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), decimoctavo, Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19) decimonoveno e Iker Lecuona (KTM RC 16), vigésimo primero.