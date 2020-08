Más de mil nuevos contagios en Alemania por segundo día consecutivo

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Berlín, 7 ago (EFE).- Alemania ha registrado por segundo día consecutivo más de mil nuevos contagios por coronavirus con 1.147 nuevas infecciones en 24 horas, de manera que la cifra de casos activos se sitúa en más de 9.100, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados esta medianoche.

Ya ayer la cifra de nuevos contagios había superado por primera vez en tres meses con 1.045 nuevas infecciones la barrera de los mil.

La última vez que se habían superado los mil nuevos contagios en 24 horas fue el pasado 7 de mayo, fecha a partir de la cual el número fue cayendo.

El pico de contagios se había registrado a principios de abril, con más de 6.000 nuevas infecciones diarias, y desde mediados de julio la cifra vuelve a aumentar después de varias semanas de evolución estable.

En tanto, el número de muertos se sitúa en 9.183, ocho más respecto al día anterior.

La cifra total de positivos desde que se diera a conocer el primer caso de contagio en el país el pasado 27 de enero asciende a 214.214, de los cuales 195.900 constan como curados.

El factor de reproducción (R) menos estable, basado en una comparativa de las infecciones en un intervalo de cuatro días respecto a los cuatro días anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, subió ligeramente de 0,9 a 0,99, señaló el RKI en su informe diario difundido ayer por la tarde.

En tanto, el factor R que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que por lo tanto es considerado más estable al permitir un mayor balance de las oscilaciones derivadas de brotes localizados, se elevó de 0,97 a 1,06

Este segundo valor refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, aseguró por su parte en declaraciones anoche al informativo de la televisión pública ZDF que el sistema sanitario Alemania se encuentra en todo caso por el momento ante una dimensión que el sistema sanitario puede gestionar.

"Si ahora nos estabilizamos en un determinado nivel, entonces podemos gestionarlo. Si las cifras siguen subiendo, entonces depende de todos nosotros prestarnos atención en el día a día precisamente para no hacer necesarias medidas adicionales", dijo.

Agregó, en todo caso, que "no existe un número al que reducirlo todo".

"Existe el factor de incremento que refleja en cuánto se están dinamizando los contagios, existe la cifra total de infecciones. El sistema sanitario es capaz de gestionar mil nuevos contagios diarios", dijo.

No obstante, ya se han introducido algunas medidas para limitar el aumento de contagios, como los test de COVID-19 a partir de mañana para los viajeros que regresen de zonas consideradas como de alto riesgo, entre las que actualmente se cuentan las regiones españolas de Cataluña, Aragón y Navarra.

Se está discutiendo también la obligatoriedad del uso de la mascarilla en escuelas vigente ya en algunos estados federados ahora que los alumnos están regresando a las aulas dentro del calendario escalonado propio del país.