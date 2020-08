Los precios al consumidor en México suben 3,62 % interanual en julio

Una mujer Compra sus productos básicos en Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 7 ago (EFE).- Los precios al consumidor en México crecieron 0,66 % en julio frente al mes anterior, mientras que la inflación anual fue de 3,62 %, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mismo mes del año anterior, los datos correspondientes reflejaron un avance en el índice nacional de precios al consumidor (IPC) de solo 0,38 % mensual, con lo que la inflación quedó en un 3,78 % a tasa anual.

Julio fue el segundo mes de la llamada "nueva normalidad" en México, lo que implica una reactivación económica en la mayor parte del país, con la gradual reapertura de industrias, restaurantes, hoteles y otras actividades turísticas en varias regiones del país.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, avanzó el 0,40 % mensual y dejó la tasa anual en el 3,85 %, señaló el Inegi en un comunicado.

Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron el 0,64 % y los servicios crecieron un 0,13 %, con una tasa anual del 5,19 % y del 3,79 %, respectivamente.

En los no subyacentes, los agropecuarios cayeron un 0,03 % respecto al mes anterior y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno subieron un 2,70 %.

De este modo, la partida de no subyacentes subió un 1,48 % mes contra mes y creció un 2,92 % interanual.

El índice de precios de la canasta básica, que incluye un centenar de productos de amplio consumo popular, marcó un aumento mensual del 1,29 %, para quedar en un alza anual de 4,42 %.

El Inegi también anunció que en julio el índice de precios al productor, incluyendo el petróleo, presentó una variación al alza del 1,20 % respecto del mes anterior, por lo que alcanzó una variación anual al alza de 3,77 %.

La reactivación económica en México llegó tras dos meses de suspensión de todas las actividades económicas no esenciales debido a la crisis del coronavirus, lo que tuvo un fuerte impacto en la producción y el consumo.

El PIB de México tuvo una caída anual de 18,9 % en el segundo trimestre del año.

Pero el Gobierno mexicano espera una mejoría desde julio, cuando entró en vigor el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La crisis mundial provocó una fuerte caída del peso superando las 25 unidades por dólar, aunque se ha recuperado parcialmente y hoy se mueve en torno a las 22,39 unidades por dólar.

Esto podría encarecer los productos de importación y hacer que aumentasen los precios al consumidor, según los expertos.

El Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0,56 % en diciembre de 2019 respecto al mes anterior y al cierre del año la inflación anual fue del 2,83 %.

La meta del Banco de México es del 3 %, un nivel que se logró meses atrás por primera vez desde la subida de precios de los combustibles en enero de 2017.