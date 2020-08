López Obrador compara “menor” impacto de covid-19 en México, que superó 50,000 muertes

López Obrador relativiza impacto de covid en México, que superó 50.000 muertes =(Video)= México, 7 Ago 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, relativizó este viernes el impacto de la pandemia de covid-19 en su país, que rebasó el jueves los 50.000 fallecimientos por la enfermedad, alegando que no ha sido tan golpeado como otras naciones."En el concierto de las naciones afectadas por la pandemia nosotros no hemos sido tan golpeados", afirmó el mandatario en conferencia de prensa desde el estado Baja California Sur, en el noroeste del país.México, con 128,8 millones de habitantes, registró hasta el jueves 50.517 defunciones y 462.690 casos confirmados de covid-19, según cifras oficiales. López Obrador añadió que aunque la situación es dolorosa y resulta "hasta de mal gusto" hacer comparaciones, México ocupa el quinto lugar del continente americano en número de fallecimientos con respecto a su población."Son más los fallecidos, de acuerdo a la población, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú que en México. Y si nos comparamos con Europa son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra (Reino Unido) que en México", detalló el mandatario, quien no mencionó cifras.La comparación entre países por número de fallecidos que presentó López Obrador coincide con el que se desprende del conteo elaborado por la AFP en base a datos oficiales. Según el análisis de la AFP, México registra 391,81 muertes por cada millón de habitantes, el quinto lugar de una lista encabezada por Perú, con 619,44 muertes por millón; Chile, con 517,31; Estados Unidos con 483,69 y Brasil, con 463,67.También Reino Unido, con 685,13 defunciones por millón; España con 609,63; y Francia con 448,96 superan a México, mostró el análisis.Además, el mandatario izquierdista defendió al equipo responsable de la respuesta gubernamental contra la pandemia y a su vocero principal, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell."No hay ningún cambio" en la estrategia, agregó López Obrador cuando fue interrogado acerca de los reclamos de opositores a su gobierno que exigen replantear esta política y la renuncia de López-Gatell.Destacó además que su administración ha "levantado el sistema de salud" aumentando la infraestructura hospitalaria, que pasó de tener 2.800 camas de terapia intensiva al inicio de la emergencia a 12.000 en la actualidad, evitando la saturación hospitalaria. "Nadie se ha quedado sin ser atendido", dijo.López Obrador también expresó su pésame a los familiares de las víctimas. "Cada pérdida de vida humana es una tragedia, es una familia, no son números, no son datos", concluyó.jla/piz