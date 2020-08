Lillard, Antetokounmpo, Leonard y Harden hacen valer su liderazgo ganador

EFE/EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT/Archivo

Houston (EE.UU.), 7 ago (EFE).- El base Damian Lillard surgió como el gran líder encestador de los Trail Blazers de Portland y de la jornada de la NBA en la que también el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, el alero Kawhi Leonard y el escolta James Harden también hicieron valer su condición de estrellas a la hora de ayudar a sus respectivos equipos a conseguir la victoria.

Lillard encontró su mejor toque de muñeca desde fuera del perímetro y con 11 triples lideró el ataque ganador de los Trail Blazers que se impusieron por 125-115 a los Nuggets de Denver, y cada vez están más cerca del octavo puesto de la Conferencia Oeste.

Aunque no tuvo su mejor comienzo en la burbuja de Orlando, Lillard ha ido a más en su aportación ofensiva y empató la mejor marca como profesional al conseguir los 11 triples y acabar el partido con 45 puntos.

El base estrella de los Trail Blazers anotó 11 de 18 tiros desde fuera del perímetro, además de acabar con un doble-doble tras repartir 12 asistencias.

Lillard es el segundo jugador en tener múltiples partidos con al menos 10 triples esta temporada, siendo el escolta James Harden, de Houston de Houston el otro que lo ha conseguido antes.

El base titular de los Trail Blazers anotó 11 triples contra Golden State el 20 de enero, la noche en que anotó 61 puntos, el máximo de la temporada en la NBA.

Los Trail Blazers (32-38) se acercaron a medio juego de los Grizzlies de Memphis en la carrera por el octavo puesto en el Oeste, el último que da derecho a estar en los playoffs y que todavía no está cerrado.

El joven ala-pívot Michael Porter Jr. volvió a ser la figura individual de los Nuggets al conseguir un doble-doble de 27 puntos y 12 rebotes, que al final no evitaron la derrota del equipo de Denver (45-24), que siguen en el tercer lugar de la Conferencia Oeste.

El poder ofensivo de Antetokoumpo y del alero Khris Middleton se hizo presente una vez más en el juego de los Bucks de Milwaukee, que remontaron marcador adverso de 17 puntos en la segunda parte y ganaron 130-116 a los Heat de Miami.

Antetokounmpo, que en el partido anterior de los Bucks, que perdieron por 116-119 ante los Nets de Brooklyn, apenas jugó 22 minutos, esta vez si trabajó al completo y respondió con un doble-doble de 33 puntos, 12 rebotes -11 defensivos-, repartió cuatro asistencias y también perdió seis balones.

Pero en la segunda parte impuso siempre su dominio dentro y fuera de la pintura, mientras que Middleton lo hizo desde fuera del perímetro al conseguir otros 30 puntos tras anotar 9 de 14 tiros de campo, incluidos 5 de 6 triples y estar perfecto 10-10 desde la línea de personal.

Middleton también tuvo presencia en el juego interior con seis rebotes defensivos y repartió ocho asistencias como director del juego de los Bucks, que se aseguraron la mejor marca de la Conferencia Este (55-14) y tienen también la mejor de la liga.

Leonard se reivindicó como estrella y jugador franquicia de Los Angeles Clippers y con 29 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, lideró el ataque balanceado y ganador de su equipo que se impuso con facilidad por 126-111 a los Mavericks de Dallas, que siguen faltos de química como conjunto.

Junto a Leonard, el alero Paul George mantuvo su consistencia ofensiva y anotó otros 24 puntos, mientras que el joven pívot croata Ivica Zubac logro otro doble-doble de 21 tantos al estar perfecto en los 10 tiros que hizo a canasta y a demás capturó 15 rebotes, como líder del equipo en esa faceta del juego.

El pívot letón Kristaps Porzingis anotó 30 puntos, capturó nueve rebotes y dio cinco asistencias como líder del ataque de los Mavericks (1-3), que han perdido tres de los cuatro partidos disputados desde que se reinició la temporada regular.

El base escolta esloveno Luka Doncic acabó con 29 puntos, segundo máximo encestador de los Mavericks, pero estuvo muy lejos del gran partido que tuvo frente a los Kings de Sacramento, el martes, cuando logró un triple-doble de 34 tantos, 20 rebotes y 12 asistencias.

Harden aportó 39 puntos con 12 asistencias y volvió a ser el líder del ataque balanceado de los Rockets de Houston que se impusieron con facilidad por 113-97 ante los inconsistentes Lakers de Los Ángeles, que jugaron sin su alero estrella, LeBron James, con molestias en la ingle derecha.

Los Rockets también estaban escasos de personal, y no contaron con el base estrella Russell Westbrook debido a un cuádriceps derecho contusionado.

El equipo de Houston hizo 21 de 57 triples, mientras que Los Ángeles acertaron solo 2 de 19 desde fuera del perímetro.

El ala-pívot Kyle Kuzma, que salió de titular, lideró a los Lakers con 21 puntos y el pívot Anthony Davis agregó un doble-doble de 17 tantos y 2 rebotes.

La marcha triunfal de los Suns de Phoenix continuó una jornada más después que el pívot bahameño Deandre Ayton aportó un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes que les dio una victoria fácil de 114-99 ante los Pacers de Indiana, en duelo de equipos invictos en la burbuja de Orlando.

El escolta serbio Bogdan Bogdanovic estableció su mejor marca profesional al anotar 35 puntos y los Kings ganaron 140-125 a los Pelicans de Nueva Orleans, en lo que fue su primera victoria desde que se reinició la temporada regular en la burbuja de Orlando.EFE

