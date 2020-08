Líbano.- Aoun aún no descarta la posibilidad de que una "interferencia externa" causara las explosiones en Beirut

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Líbano, Michel Aoun, ha aclarado este viernes que aún no descarta la posibilidad de que una "interferencia externa" fuera la causa de las explosiones ocurridas el martes por la tarde en el puerto de Beirut, si bien la principal hipótesis es que fueron provocadas por material explosivo mal almacenado.



"La causa de las explosiones no se ha determinado todavía, puesto que existe la posibilidad de que se produjera una interferencia externa vía misil, bomba o cualquier otra acción", ha dicho Aoun en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena libanesa MTV.



El mandatario libanés ha revelado que le ha pedido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que el jueves visitó Beirut y se reunió con él, que Francia proporcione a Líbano las "imágenes aéreas de la explosión". "Si no tienen, se las pediremos a otros países para determinar si fue un ataque externo", ha añadido.



Además, ha aprovechado para insistir en que se hará una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades que pueda haber. "Nadie está protegido", ha subrayado, apuntando a posibles implicaciones de altos cargos.



En estos momentos, la principal hipótesis es que 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban años almacenadas en el puerto de Beirut por las confiscaciones ardieron por las precarias condiciones de seguridad. Las explosiones han dejado al menos 154 muertos, unos 5.000 heridos, cerca de cien desaparecidos y alrededor de 300.000 personas sin casa.