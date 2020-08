Las predicciones del Maestro Joao con las parejas del verano

07/08/2020 MAESTRO JOAO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Adara Molinero y Rodrigo Fuertes están viviendo uno de los veranos más especiales de por vida. Después de pasar unos días en Ibiza, donde han fortalecido la relación que iniciaron poco tiempo después del confinamiento, la pareja sigue más ilusionada que nunca. A pesar de pregonar su amor a los cuatro vientos, hay muchos personajes públicos que no confían en esta relación y critican la forma en la que ha tenido de empezar de nuevo con el exconcursante de Gran Hermano.



El Maestro Joao, que fue íntimo amigo de Adara Molinero mientras que compartieron la estancia en la casa de Gran Hermano, ahora no tiene relación con ella. Parece ser que unas declaraciones de la influencer en redes sociales no le gustaron nada y además, los dos se han enfrentado públicamente.



Como confiamos plenamente en el poder del vidente, le hemos preguntado qué opina sobre la relación de estos dos y el Maestro Joao ha sido muy claro: "Le doy menos cinco bajo cero". Pero sin embargo, a cómo ve el noviazgo de Hugo Sierra e Ivana, confiesa que: "Relación muy buena e incluso pueden hacer crecer la familia".



En cuanto a Enrique Ponce y Ana Soria, el Maestro Joao confiesa que: "Le doy una corrida de verano". Sobre Diego Matamoros y Carla Barber: "Tendrán pinchazos". Por supuesto, no podíamos quedarnos sin preguntarle sobre un romance que nos ha entretenido todo el confinamiento: "Le doy a esa relación cuatro minutos medio. No veo nada de futuro para esa relación".