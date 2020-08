Las exportaciones alemanas crecen en junio un 14,9 % respecto a mayo

Palés preparados para su distrubución en una empresa de Mamming, Alemania. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND/Archivo

Berlín, 7 ago (EFECOM).- Alemania exportó en junio bienes y servicios por valor de 96.100 millones de euros, un 14,9 % más respecto a mayo, aunque en términos interanuales las exportaciones cayeron un 9,4 %, según datos provisionales difundidos hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Se trata del mayor repunte en un mes desde el comienzo de la serie histórica en agosto de 1990, precisa el comunicado.

No obstante, las exportaciones se mantienen a un nivel muy inferior al de febrero, mes previo a la introducción de medidas restrictivas para contener la pandemia del coronavirus, con un retroceso del 16 %.

Las ventas de Alemania a terceros países, los que no pertenecen a la Unión Europea (UE), se contrajeron en junio un 7,4 % interanual hasta 44.900 millones de euros.

Las exportaciones a los países miembros de la zona euro retrocedieron un 11 % interanual hasta 36.100 millones de euros, mientras que a los de la UE que no comparten la moneda común cayeron un 11,1 %, hasta 15.100 millones.

Las exportaciones en términos interanuales se vieron afectadas en mayor o menor medida según el socio comercial.

Así, mientras las exportaciones a China aumentaron un 15,4 % hasta los 8.300 millones de euros, en el caso de Estados Unidos, particularmente golpeado por la pandemia, se contrajeron un 20,7 % hasta los 7.300 millones de euros.

Asimismo, las exportaciones a Reino Unido registraron en junio un retroceso del 15,7 % hasta los 5.000 millones.

Alemania importó en junio bienes y servicios por valor de 80.500 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,0 % respecto a mayo y una caída del 10 % en términos interanuales.

Se trata del mayor repunte en un mes desde mayo de 2010, cuando las importaciones crecieron un 10,6 %.

Respecto a febrero pasado, mes previo al parón parcial de la vida pública en Alemania, las importaciones retrocedieron en junio un 12,5 %.

La mayoría de las importaciones en junio procedía de China, economía de la que se importaron bienes y servicios por valor de 9.700 millones de euros, lo que supone un 20,2 % más en términos interanuales.

En tanto, las importaciones de Estados Unidos cayeron en junio un 17,4 % interanual hasta los 4.400 millones de euros y las procedentes de Reino Unido lo hicieron un 21,0 % hasta los 2.400 millones.

La primera economía europea acumuló un superávit comercial de 15.600 millones de euros, frente a los 16.500 millones del mismo mes de 2019, aunque si se corrigen los efectos estacionales y de calendario, el superávit se situó en junio en 14.500 millones de euros. EFECOM

