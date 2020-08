La Justicia belga decide hoy sobre la entrega del ex consejero Lluís Puig. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 7 ago (EFE).- La Justicia belga decidirá hoy viernes sobre la entrega a España del exconsejero catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por malversación en el caso del 1-O.

La decisión, que será la primera que adopte la Justicia belga sobre los políticos catalanes huidos de España en 2017 y se conocerá en torno al mediodía, podrá ser recurrida en apelación y después en casación.

Aparte de decidir si entrega o no a Puig, la Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia que examina la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el exconsejero catalán de Cultura, podría presentar una cuestión prejudicial ante la Corte de Luxemburgo sobre su capacidad para conocer el caso.

El pasado 23 de junio, cuando tuvo lugar la audiencia donde se anunció la fecha de la decisión, Puig dijo que había pedido al juez que, si se decide por una sentencia de no extradición, en ella "quede claro y bien argumentado que no hay ningún indicio de malversación, pero sí muchas vulneraciones de derechos fundamentales, como ciudadano, como político y como miembro del Govern catalán de 2017".

El argumento de la defensa del político catalán es que la Justicia española lo está reclamando para ejecutar una orden de prisión que sus excompañeros de gobierno ya están cumpliendo, pese a que un grupo de trabajo de Naciones Unidas "la ha declarado arbitraria y contraria a los derechos humanos", en palabras de los abogados.

Este asunto quedó desvinculado del caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la de su exconseller Toní Comín en el momento en el que a ambos se les reconoció la condición de eurodiputados, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el político catalán Oriol Junqueras emitida el pasado diciembre.

Así pues, la euroorden cursada contra Puig es la única que sigue adelante de momento, ya que las de Puigdemont y Comín están suspendidas hasta que se resuelva el suplicatorio que el Tribunal Supremo español envió a la Eurocámara para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria, para el que también se han ampliado los plazos por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.