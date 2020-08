Irán.- Irán ve la dimisión del enviado especial de EEUU como un nuevo "fracaso" de la Administración Trump

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Irán han recibido con cierto regocijo la dimisión del enviado especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, que presentó su renuncia el jueves, y han señalado que se trata de un nuevo "fracaso" de la política de la Administración del presidente Donald Trump respecto al país de Oriente Próximo.



El secretario del Consejo Supremo iraní de Seguridad Nacional, Alí Shamjani, ha hecho hincapié en que Hook ha tenido que abandonar la Casa Blanca tal y como le sucediera a el ahora exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.



En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, Shamjani ha afirmado que el "propósito de la estrategia de máxima presión para forzar un colapso y cambio de régimen" en Irán no ha funcionado. "Al igual que Bolton, Hook se ha ido sin haber obtenido éxito", ha añadido.



Así, ha aseverado que esto podría suponer, además, que el secretario de Estado, Mike Pompeo, "tenga que hacer las maletas" y abandonar la Casa Blanca "antes de que Trump se vaya".



No obstante, tras la dimisión de Hook, que llevaba dos años en el cargo, Pompeo alabó su labor y señaló que se habían alcanzado "resultados históricos" a la hora de "hacer frente al régimen iraní".



Ahora, Hook será reemplazado por Elliott Abrams, quien es también representante especial para Venezuela y es considerado por muchos como otro "halcón" de la política estadounidense. Hook ya había adelantado en una entrevista publicada horas antes por el diario estadounidense 'The New York Times' que iba a presentar su dimisión. "Nunca es un buen momento para marcharse", reconoció en la misma.



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.



Sin embargo, han vuelto a aumentar después de que cazas estadounidenses interceptaran en julio un avión de pasajeros de la aerolínea Mahan Air cuando sobrevolaba Siria, un suceso que se saldó con varios pasajeros heridos después de que el piloto tuviera que realizar un brusco cambio de altura ante la aproximación.