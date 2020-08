Inundaciones en Corea del Norte agravan problemas de Kim Jong Un

(Bloomberg) -- Kim Jong Un, el líder norcoreano, visitó un área rural afectada por las inundaciones tras lluvias torrenciales que amenazan con eliminar tierras de cultivo y azotar otro golpe a una economía socavada por el virus y que se prepara para su mayor contracción en más de dos décadas.

Kim visitó el condado de Unpha, a unos 60 kilómetros al sur de la capital, donde unas 730 casas se han inundado y se ha ordenado proporcionar alimentos y refugio a los afectados por el desastre natural, informó el viernes la agencia estatal central de noticias coreana.

La televisión estatal de Corea del Norte ha informado que otros 10 condados han acumulado más de 500 milímetros de lluvia desde el jueves, según NK News, un servicio de noticias especializado para el país. Fuertes lluvias han afectado a las provincias de Pyongan y Hwanghae, provincias granero del país que según datos de Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) representan aproximadamente 70% de su producción de arroz.

La producción agrícola es un elemento clave de la economía de Corea del Norte y las inundaciones en sus meses de verano han provocado una disminución de la cosecha, lo que ejerce presión sobre Kim mientras lucha contra las sanciones globales impuestas para castigar al Estado por sus pruebas de misiles nucleares y balísticos. El PMA, que tiene operaciones en Corea del Norte, ha dicho que cerca de 40% de la población está desnutrida, y agregó que “la inseguridad alimentaria y la desnutrición están muy extendidas”.

La economía del país probablemente logró a duras penas crecimiento en 2019, pero la decisión de Kim de cerrar las fronteras en enero debido al coronavirus frenó el poco comercio legal que tiene el Estado y podría empujar a la economía este año hacia su mayor contracción desde 1997, según Fitch Solutions.

A pesar de los problemas, Corea del Norte ha rechazado la propuesta del presidente Donald Trump sobre el desmantelamiento “completo, verificable e irreversible” del arsenal atómico de Corea del Norte antes de que pueda recibir alivio de las sanciones que ahogan su miserable economía. Los líderes de Piongyang consideran que renunciar a las armas es un suicidio político.

Boo Seung-chan, exasesor del ministro de Defensa de Corea del Sur y ahora profesor adjunto en el Instituto Yonsei de Estudios de Corea del Norte en Seúl, dijo que el daño económico sería “severo” este año y esto podría implicar serios daños políticos.

“Durante la hambruna de la década de 1990, el entonces líder de Corea del Norte Kim Jong Il recurrió a la política ‘militar primero’ para solidificar su legitimidad de gobierno”, dijo Boo. “Kim Jong Un también puede recurrir a medidas similares que podrían solidificar su poder en medio del difícil desafío político y económico, al mismo tiempo que busca ayuda humanitaria externamente”.

