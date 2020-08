Importaciones chinas de soja alcanzan segundo máximo en julio

(Bloomberg) -- Las importaciones de soja por parte de China alcanzaron el segundo nivel más alto registrado en julio. Los procesadores aumentaron las compras de suministros brasileños, más baratos, y la demanda de alimentación para cerdos se recuperó.

El país importó 10,09 millones de toneladas el mes pasado, frente a los 8,64 millones de toneladas el año anterior, y cerca del récord de junio de 11,16 millones de toneladas, según datos de aduanas. Las compras superaron los 10,08 millones de toneladas en julio de 2017. Las importaciones totales en los primeros siete meses aumentaron un 18% a 55,14 millones de toneladas.

El país asiático también importó una cantidad récord de carne y vísceras en julio, ya que el principal consumidor mundial de carne de cerdo aumentó las compras en el extranjero para satisfacer un déficit y calmar los precios récord de la carne de cerdo tras los brotes de peste porcina africana.

Datos importantes:

Se prevé que las importaciones chinas se mantengan fuertes hasta agosto ante las firmes compras al principal proveedor, Brasil, con márgenes de triturado saludables Las importaciones chinas de soja 2019-20 pueden alcanzar un récord para el año comercial, de 96,5 millones de toneladas, ya que las compras se mantienen sólidas en medio de una recuperación en la cría de cerdos domésticos

China ha cambiado a la soja estadounidense para cubrir sus necesidades en el cuarto trimestre ante el agotamiento de los suministros brasileños y unos precios menos competitivos China aún tiene que comprar 25-26 millones de toneladas de soja este año, según Archer-Daniels-Midland Co. Las compras agrícolas de Estados Unidos por parte de China alcanzaron solo el 20% del objetivo de 2020 durante el primer semestre, lo que podría resultar en un aumento de la compra de granos de EE.UU.

El incremento de las cabezas de cerdos en China y un mayor número de cerdas reproductoras probablemente conducirá a mayores importaciones de soja de EE.UU.

Más información:

Las importaciones de carne y vísceras en julio fueron de 1 millón de toneladas, un máximo histórico, lo que elevó los envíos en los primeros siete meses a 5,7 millones de toneladas, un 74% más que en el año anterior.

Las importaciones de aceite para consumo fueron de 956.000 toneladas. Ello eleva el total de los primeros siete meses a 5 millones de toneladas, un 1,6% más que el año anterior.

Las importaciones de caucho fueron de 677.000 toneladas, con envíos en los primeros siete meses de 3,8 millones de toneladas, un 5% más que hace un año.

Nota Original:China Imports Second-Highest Ever Amount of Soybeans in July

©2020 Bloomberg L.P.