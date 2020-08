Guardiola: "Tengo mucha admiración por lo que ha hecho Zidane". EFE/EPA/Oli Scarff

Manchester, 7 ago. (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró en rueda de prensa que tiene "mucha admiración por lo que ha hecho Zidane" en el fútbol y que siempre que responde sobre el Real Madrid lo hace "desde el corazón".

"Si digo que ganar la liga es mejor que las Champions soy antimadridista. Si digo que son muy buenos es que les alabo. He conocido a muchos madridistas y con ellos tengo una relación estupenda. Les tengo mucho respeto. Zidane ha ganado tres Champions y solo puedo tener admiración a lo que ha hecho. Respondo lo que sale de mi corazón", afirmó.

"Para el Madrid o el Barcelona ganar en octavos a un equipo grande es lo normal. Para nosotros es importante porque solo hemos estado aquí en la última década, es importante para el club, para los jugadores, para los aficionados", añadió.

Sobre los errores de Raphael Varane, que precipitaron los goles del City, Guardiola los achacó a la competición. "Esta competición te castiga y además creo que Gabriel (Jesús) contribuyó para provocar esos fallos. Es el hombre de estos dos partidos. Marcó en la ida, ha marcado hoy y ha dado una asistencia", dijo el español.

El City selló su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras ganar en el global de la eliminatoria al Real Madrid por 4-2. "Desde el banquillo se ve la naturalidad con la que juegan estos partidos. Un equipo que ha ganado la Liga y tres Champions seguidas, Me gustaría darle crédito a lo que hemos hecho. Me quedo sobre todo con la segunda parte. La primera fue muy parecida al partido del Bernabéu", agregó.

"Nos va a servir para darnos cuenta de que podemos conseguirlo", puntualizó en referencia a ganar la Champions.