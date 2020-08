GM quiere aprovechar entusiasmo por vehículos eléctricos

(Bloomberg) -- General Motors Co. está considerando un movimiento provocativo basado en una situación que ha enfrentado durante años: los vehículos eléctricos están de moda, mientras que la fabricación de automóviles de la vieja escuela no es precisamente popular.

La idea –escindir las operaciones de vehículos eléctricos de GM como una entidad independiente– fue planteada por la directora ejecutiva Mary Barra durante la llamada de ganancias del fabricante de automóviles la semana pasada. No es de extrañar que haya expresado su apertura al concepto: las personas familiarizadas con el asunto dicen que fue presentado internamente en 2018.

GM ahora está planteando la idea, ya que la compañía reflexiona sobre diferentes formas de obtener crédito para sus planes de vehículos eléctricos, aunque no se está preparando activamente una escisión, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones internas. Se le preguntó públicamente a Barra a la luz del aumento en la valoración de Tesla Inc. y el fácil acceso al capital que ponen en marcha nuevas empresas de vehículos eléctricos, como Nikola Corp., que han logrado fusionarse con compañías de cheques en blanco.

“Los inversores nos dicen todos los días que están dispuestos a invertir en vehículos eléctricos”, dijo Emmanuel Rosner, el analista de Deutsche Bank que le preguntó a Barra sobre la idea de una escisión el 29 de julio. “Pero lo están haciendo con compañías de vehículos eléctricos, no con compañías establecidas”.

Un portavoz de GM declinó comentar más allá de referirse a los comentarios que Barra, de 58 años, hizo durante la llamada de ganancias del fabricante de automóviles. “Estamos abiertos a mirar y evaluar todo lo que creemos que generará valor para los accionistas a largo plazo”, dijo, y agregó que “nada está fuera de la mesa”.

Los inversores han invertido en las acciones de Tesla este año, aumentando su capitalización de mercado a US$304.800 millones, más de ocho veces lo que vale GM. Nikola, que no espera ningún ingreso significativo hasta el próximo año, tuvo una valoración más alta que Ford Motor Co. en junio y principios de julio.

Los aspirantes a fabricantes de vehículos eléctricos ahora están tratando de replicar la estrategia de Nikola para combinarse con una compañía de adquisición de propósito especial y listar públicamente sus acciones. Incluyen Fisker Inc., cuyo fundador no ha logrado poner en marcha su primera empresa de vehículos eléctricos, y Lordstown Motors Corp., que está haciendo una oferta a largo plazo para salvar una planta de Ohio que GM cerró el año pasado. Ninguna de las compañías ha vendido un solo vehículo.

La visión dentro de GM es que las nuevas empresas que atraen miles de millones de dólares de inversión tienen una fracción de las capacidades que Barra promocionó en febrero y marzo.

Primero, trató de vender a los inversores la idea de que GM se había transformado de fabricante de automóviles a líder tecnológico que podría mantener las ganancias incluso cuando las ventas mundiales de automóviles caen. También presentó un sistema de batería llamado Ultium que impulsará los modelos eléctricos para cada una de las marcas del fabricante de automóviles a partir del próximo año.

Sin recompensa

Si bien GM no pudo permanecer en números negros durante el segundo trimestre, cuando el coronavirus diezmó la producción de automóviles en todo el mundo, su pérdida fue mucho menor de lo previsto. La compañía espera restaurar la rentabilidad en el segundo semestre del año.

Pero la resistencia del negocio principal de GM no se ha traducido en una acción de mayor precio. Las acciones cayeron 28% este año y cerraron el miércoles a US$26,33, muy por debajo del precio de US$33 al que la compañía salió a bolsa en noviembre de 2010.

Una forma para que GM sea mejor recompensada por sus planes de desplegar una amplia gama de modelos eléctricos podría ser escindir al menos una propiedad parcial de las operaciones y lograr que los inversores ayuden a pagar la factura, dijo Rosner. Ha destinado una inversión de US$20.000 millones para vehículos autónomos y eléctricos para 2025.

“La mayor motivación en todo esto es el acceso al capital”, dijo Rosner, quien califica las acciones de GM como comprar. “Es la disposición de los inversores a dar dinero a GM con el tiempo”.

