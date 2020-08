Gloria Camila sufre un robo en su domicilio y tenemos su primera reacción

19/10/2019 Gloria Camila Ortega en el concierto de "Por ellas" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Gloria Camila acaba de sufrir un duro revés. Y es que unos ladrones, aprovechando que la hija de Ortega Cano se encontraba disfrutando de unas familiares vacaciones en Chipiona, han entrado en su domicilio. Así adelantaba la noticia durante la tarde de ayer Kiko Hernández en "Sálvame", asegurando que varios asaltantes habrían asaltado su chalet pese a vivir en una urbanización con seguridad privada.



Antonio David Flores, presente en el programa, confirmaba la noticia y daba detalles del fatal suceso tras hablar con Gloria Camila, con quien ha pasado el confinamiento y con quien le une una buenísima relación. El padre de Rocío Flores ha asegurado que "aunque su casa tiene buenas medidas de seguridad y tiene vigilancia, está situada en una parte de la urbanización en la que hay una calle sin salida con un parque y eso es un foco suculento para el ladrón, porque se pueden asomar por la valla y vigilar el movimiento que hay en la casa". "Hace unos meses ocurrió algo parecido, pero nada grave. Algún destrozo, acudió la policía, pero en esta ocasión estaban fuera", ha contado también el colaborador.



Después de hablar con la hija de Ortega Cano, Antonio David revelaba que la joven "está tranquila. Me ha dicho que afortunadamente no tiene dinero en efectivo, ni joyas en casa. Ha hecho algún destrozo y poco más. El ordenador no se lo han llevado porque se lo llevó con ella. Han cogido ropa y cosas así, nada de valor".



Poco después, podíamos ver a David, novio de Gloria Camila, en el chalet que comparte con la hija de Rocío Jurado. El joven, sumamente discreto, se ha encargado de contactar con una empresa de alarmas para reforzar la seguridad de su domicilio y que este tipo de sustos no vuelvan a suceder.



Sin embargo, ha evitado contarnos cómo se encuentra la hija de Ortega Cano tras este varapalo. Muy serio David aseguraba que "yo no me dedico a esto" para justificar su silencio. Pese a nuestras preguntas acerca de qué se habían llevado los ladrones y como se encontraba Gloria Camila tras el robo, el joven entrenador personal ha afirmado en varias ocasiones que "no voy a hablar".



Si quieres ver su reacción y las primeras imágenes de la casa de Gloria Camila tras el robo, ¡no te pierdas el siguiente vídeo!