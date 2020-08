¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

El atleta canadiense Ben Johnson. EFE/Barriopedro/Mondelo/yv/Archivo

Madrid, 7 ago (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Ya queda menos de un año para la inauguración. La mejor manera de entretener la espera es conocer a fondo la historia olímpica con este juego semanal de preguntas y respuestas.

De las tres opciones posibles, solo una es correcta. Las soluciones, y algún detalle curioso, están al final.

1. El maratón forma parte del programa de los Juegos desde la edición de 1896, cuando Sipridon Louis fue el primero entre los 17 corredores que cubrieron los aproximadamente 40 km entre Maratón y el estadio Panathinaiko de Atenas. Después de 108 años, cuando los Juegos regresaron a Atenas en 2004, ¿qué incidente empañó y alteró el final de la prueba?

a. Una manifestación de transportistas interrumpió el paso de la carrera

b. Un vehículo entró en el recorrido y atropelló a varios participantes

c. Un perturbado se avalanzó sobre el corredor que lideraba la prueba

2. La rumana Lia Manoliu, oro en lanzamiento de disco en México'68, fue la primera atleta que participó en seis ediciones seguidas de los Juegos, entre Helsinki'52 y Múnich'72. Tuvo ese récord hasta que se lo arrebató, con siete participaciones, ...

a. Marlene Ottey

b. Maria Mutola

c. Nicoleta Gradinaru

3. Uno de los escándalos más famosos de la historia de los Juegos fue la descalificación por dopaje del atleta canadiense Ben Johnson en los Seúl'88. ¿Cuál fue la sustancia prohibida que se halló en su orina?

a. Clembuterol

b. Cocaína

c. Estanozolol

4. Las estonias Leila, Liina y Lily Luik son las únicas trillizas que han participado en la misma prueba en unos Juegos Olímpicos. ¿En qué disciplina coincidieron las tres hermanas en Río 2016?

a. Natación sincronizada

b. Gimnasia rítmica

c. Maratón

5. En los Juegos de Tokio 2020 habrá un aumento significativo de las pruebas mixtas. ¿Cuál de estas no está en el programa?

a. Dobles mixtos de tenis de mesa

b. Relevo mixto de triatlón

c. Salto sincronizado mixto desde trampolín 3 m

SOLUCIONES

Respuesta c: El brasileño Vanderlei Lima lideraba la prueba cuando, en el km 36, un exreligioso irlandés entró en el trazado de la carrera y empujó al atleta hacia la zona donde estaba el público. Lima fue finalmente tercero. En los Juegos de Río 2016 recibió el homenaje del olimpismo al ser el encargado de encender el pebetero.

Respuesta a: La jamaicana, luego nacionalizada eslovena, Marlene Ottey participó en siete Juegos Olímpicos, a partir de los de Moscú'80 y hasta los de Atenas 2004. La mozambiqueña Maria Mutola (1998-2008) y la rumana Nicoleta Gradinaru (1992-2012) lo hicieron en seis ediciones.

Respuesta c: Ben Johnson dio positivo por estanozolol, un esteroide anabolizante. En 1993 volvió a dar positivo, esta vez por exceso de testosterona.

Respuesta c: Las trillizas Luik disputaron el maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lily, en el puesto 97, fue la mejor clasificada.

Respuesta c: Los saltos sincronizados mixtos, que ya están en el programa de los Mundiales, no han entrado aún, sin embargo, en el de los Juegos Olímpicos.