Fútbol/Champions.- Guardiola: "Eliminar al Madrid nos dice que podemos ganar la Champions"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, elogió a su equipo por eliminar al Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones, un campeón de "tres Champions seguidas" y una víctima ilustre que da confianza a los ingleses para ganar el torneo.



"Llegar a cuartos de final está bien porque hemos dejado fuera al Real Madrid y sabemos exactamente lo que este equipo era capaz de hacer, tres Champions seguidas. Nos dice, 'Ok, podemos hacerlo'", dijo en rueda de prensa, tras el 2-1 que les dio el pase.



El entrenador español destacó la importancia de eliminar al Madrid para avanzar creyendo en sus posibilidades en el desenlace compacto que diseñó la UEFA en Lisboa después del confinamiento. "Es importante, les hemos ganado dos veces. Zidane nunca había perdido una eliminatoria. Ves con la personalidad y la tranquilidad que juegan, son buenos", apuntó.



"Estamos aquí para ganar la Champions League. Este es un paso, si pensamos que es suficiente vamos a ver lo pequeños que somos. Si quieres ganar hay que ganar a los grandes clubes. Hemos creado muchas ocasiones y marcado dos goles en dos errores suyos. He intentado convencerles de seguir atacando, pero no es fácil ante un equipo así", añadió.