Fútbol/Champions.- Crónica del Manchester City - Real Madrid, 2-1

El City despacha al Madrid con dos regalos de Varane



Dos errores del defensa suponen el 2-1 que cita al City con el Lyon en cuartos de final



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid se despidió de la Liga de Campeones este viernes al caer (2-1) ante el Manchester City en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones celebrada en el Etihad Stadium, un choque abierto y de alternativas que mató el cuadro inglés en dos regalos de Raphaël Varane a Gabriel Jesus.



El defensa francés del Madrid fue triste protagonista de la eliminación de los blancos, que traían ya un complicado 1-2 de la ida en el Bernabéu de hace cinco meses. El confinamiento había devuelto a un Madrid seguro de sí mismo, con confianza, seguro atrás y pletórico en su racha para remontar la Liga al Barça.



Sin embargo, el oasis de tres semanas desde la última jornada liguera traía a los de Zidane a un escenario de máxima exigencia, donde no gozaron de esa seguridad. No estaba Sergio Ramos por sanción, aunque desde la grada también jugó alentando y corrigiendo a sus compañeros, y en defensa se marchó la 'Champions'. Dos errores de Varane provocaron los robos de un Gabriel Jesus que dio el primero a Sterling, en el 9', y marcó el segundo en el 68'.



Varane, en rueda de prensa en la previa, habló de la importancia de los pequeños detalles, de las áreas, y el galo fue el primer protagonista del regreso de la Champions. Un error imperdonable en la presión de Gabriel Jesus permitió el 1-0 de Sterling a los nueve minutos. La buena noticia para el Madrid era que no cambiaba su necesidad de hacer dos goles, aunque ya fuera para la prórroga.



El City mandó con su presión de inicio y vivió en campo rival. El Madrid se lió atrás con los cambios de posiciones de los delanteros ingleses y con un Foden, sorpresa de Pep, con mucho peligro y velocidad. Los celestes tocaron tranquilos, sacaron al Madrid de su campo y en rápidas combinaciones crearon peligro como una que tuvo que salvar Casemiro cuando Sterling cantaba el gol.



El Madrid se levantó poco a poco del golpe anímico. El equipo de Zidane recordó la buena conexión que llegaron a paladear Benzema y Hazard hasta una nueva lesión del belga, y llegaron por bandas con Rodrygo, la apuesta inesperada del técnico galo, y Mendy. Benzema, con un disparo desde la frontal, y Hazard, con otro, devolvieron la confianza al conjunto blanco, en la mejoría que trajo el gol.



Rodrygo desbordó por banda derecha y puso un centro medido a la cabeza de Benzema. El Madrid se recompuso y cambió el partido, dejando al City con un juego más espeso. En estático le costó al equipo de Guardiola y no fue hasta otro regalo, esta vez de Courtois, cuando volvió a rozar el gol, por medio de Foden. Al descanso volvía a apretar el City, con los cerrados saques de esquina de De Bruyne con los que se reanudó también el choque.



Sin embargo, fue otro error visitante atrás lo que generó una nueva clara opción de gol local. Casemiro la perdió y la transición eléctrica del City la desbarató Courtois. La pérdida fue fruto del deseo de Zidane de ser dominador del balón y así lo fueron en la reanudación, creciendo Kroos en el centro del campo.



EL CITY LLEGA MÁS Y ENCIMA TIENE REGALOS



La respuesta inglesa fue con De Bruyne, confirmado como agitador del City, repartiendo asistencias como hombre récord que fue en la Premier. Con media hora por delante, a Zidane le tocó mover pieza, necesitados de gol, y Asensio saltó al Etihad. El balear conectó con un Benzema que de nuevo rondó el gol. Guardiola apostó por Bernardo Silva, en una acumulación de calidad el City se asomó.



Fueron muchas llegadas las locales, pero la que entró fue la de otro castigo a Varane. Y es que un patadón arriba volvió a comprometer al defensor y el galo cedió mal a su portero, bajo el acecho de un Gabriel Jesus que de nuevo lo aprovechó. Con 20 minutos por delante, el Madrid trató de reaccionar de inmediato y Modric tuvo una buena ocasión de empatar. Zidane tardó algo más, y a 10 del final, hizo un triple cambio con Jovic, Lucas y Valverde.



No cambió el dominio de un City con cuentas pendientes en la Champions y que estará en la 'Final a 8' de Lisboa, donde se medirá en cuartos de final con el Olympique de Lyon, que eliminó también este viernes a la Juventus. Para el Madrid, en el mes de agosto, supone la despedida de una temporada atípica y complicada por la pandemia, pero al menos con el título de liga en la mochila.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MANCHESTER CITY, 2 - REAL MADRID, 1. (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodrigo (Otamendi, min.89), Gundogan, De Bruyne, Foden (Bernardo Silva, min.67), Sterling (David Silva, min.81) y Gabriel Jesus



REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, min.83), Militao, Varane, Mendy; Modric (Valverde, min.83), Casemiro, Kroos; Rodrygo (Asensio, min.61), Hazard (Jovic, min.83) y Benzema.



--GOLES:



1 - 0, min.9, Sterling.



1 - 1, min.28, Benzema.



2 - 1, min.68, Gabriel Jesus.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE). Amonestó a Modric (min.81) en el Madrid.



--ESTADIO: Etihad Stadium.